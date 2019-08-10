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"مو صعب تبتسم".. مبادره يدشنها حجاج الجزائر على رأس سفرائها مؤذن الحرم

حفل تخلله تكريم ونقاش مثمر حول إنجازات المكتب رقم 90 والطموحات والتطلعات

دشن مكتب الخدمة الميدانية رقم 90 الخاص بحجاج الجزائر والتابع للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مبادرة "ابتسامتك تفاؤل" والتي جاءت استجابة لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بعدما وجه جميع العاملين في منظومة الحج بالمحافظة على الابتسامة في وجه الحاج.

وكرم المكتب ، خلال التدشين، سفراء الابتسامة وهم مجموعة شباب متطوعين في مبادرة "ابتسامتك تفاؤل"، وتقوم المبادرة على تزويد جميع العاملين بالحج على بطاقات تحتوي على أهمية الابتسامة في حياتنا بعبارة أساسية "مو صعب تبتسم"، التي ترغبهم بالابتسامة كنوع من الترحاب بضيف الرحمن ومحاولة إشعاره أنه في بلده وبين إخوانه كي ينسى مشقة السفر والحج.

جرى التدشين بحضور رئيس المكتب المطوف فارس بانه، ونائبيه المطوفين ياسر بانه وعاطف بانه، فيما حضر البرنامج عدد من السفراء على رأسهم الشيخ عبد الله خوقير مؤذن الحرم المكي، وعمدة حي الهنداوية بدر القرني ، وعثمان مدني من فريق كشافة شباب مكة، وصاحب فكرة ابتسامتك تفاؤل المهندس محمد الحازمي.


وتخلل حفل التدشين نقاش مثمر حول إنجازات المكتب والأثر الكبير الذي يقدمه العاملون في الحج لضيوف الرحمن، كما تطرق الحديث لطموحات وتطلعات المبادرة مستقبلاً، والطريقة المثلى للتوسع فيها وتفعيلها على كافة قطاعات المؤسسة، مع أهمية إيصال الهدف عن طريق سفراء المبادرة إلى نطاق أشمل وأوسع ضمن منظومة الحج.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مو صعب تبتسم".. مبادره يدشنها حجاج الجزائر على رأس سفرائها مؤذن الحرم
سبق

دشن مكتب الخدمة الميدانية رقم 90 الخاص بحجاج الجزائر والتابع للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مبادرة "ابتسامتك تفاؤل" والتي جاءت استجابة لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بعدما وجه جميع العاملين في منظومة الحج بالمحافظة على الابتسامة في وجه الحاج.

وكرم المكتب ، خلال التدشين، سفراء الابتسامة وهم مجموعة شباب متطوعين في مبادرة "ابتسامتك تفاؤل"، وتقوم المبادرة على تزويد جميع العاملين بالحج على بطاقات تحتوي على أهمية الابتسامة في حياتنا بعبارة أساسية "مو صعب تبتسم"، التي ترغبهم بالابتسامة كنوع من الترحاب بضيف الرحمن ومحاولة إشعاره أنه في بلده وبين إخوانه كي ينسى مشقة السفر والحج.

جرى التدشين بحضور رئيس المكتب المطوف فارس بانه، ونائبيه المطوفين ياسر بانه وعاطف بانه، فيما حضر البرنامج عدد من السفراء على رأسهم الشيخ عبد الله خوقير مؤذن الحرم المكي، وعمدة حي الهنداوية بدر القرني ، وعثمان مدني من فريق كشافة شباب مكة، وصاحب فكرة ابتسامتك تفاؤل المهندس محمد الحازمي.


وتخلل حفل التدشين نقاش مثمر حول إنجازات المكتب والأثر الكبير الذي يقدمه العاملون في الحج لضيوف الرحمن، كما تطرق الحديث لطموحات وتطلعات المبادرة مستقبلاً، والطريقة المثلى للتوسع فيها وتفعيلها على كافة قطاعات المؤسسة، مع أهمية إيصال الهدف عن طريق سفراء المبادرة إلى نطاق أشمل وأوسع ضمن منظومة الحج.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:51 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:05 PM

"مو صعب تبتسم".. مبادره يدشنها حجاج الجزائر على رأس سفرائها مؤذن الحرم

حفل تخلله تكريم ونقاش مثمر حول إنجازات المكتب رقم 90 والطموحات والتطلعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن مكتب الخدمة الميدانية رقم 90 الخاص بحجاج الجزائر والتابع للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مبادرة "ابتسامتك تفاؤل" والتي جاءت استجابة لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بعدما وجه جميع العاملين في منظومة الحج بالمحافظة على الابتسامة في وجه الحاج.

وكرم المكتب ، خلال التدشين، سفراء الابتسامة وهم مجموعة شباب متطوعين في مبادرة "ابتسامتك تفاؤل"، وتقوم المبادرة على تزويد جميع العاملين بالحج على بطاقات تحتوي على أهمية الابتسامة في حياتنا بعبارة أساسية "مو صعب تبتسم"، التي ترغبهم بالابتسامة كنوع من الترحاب بضيف الرحمن ومحاولة إشعاره أنه في بلده وبين إخوانه كي ينسى مشقة السفر والحج.

جرى التدشين بحضور رئيس المكتب المطوف فارس بانه، ونائبيه المطوفين ياسر بانه وعاطف بانه، فيما حضر البرنامج عدد من السفراء على رأسهم الشيخ عبد الله خوقير مؤذن الحرم المكي، وعمدة حي الهنداوية بدر القرني ، وعثمان مدني من فريق كشافة شباب مكة، وصاحب فكرة ابتسامتك تفاؤل المهندس محمد الحازمي.


وتخلل حفل التدشين نقاش مثمر حول إنجازات المكتب والأثر الكبير الذي يقدمه العاملون في الحج لضيوف الرحمن، كما تطرق الحديث لطموحات وتطلعات المبادرة مستقبلاً، والطريقة المثلى للتوسع فيها وتفعيلها على كافة قطاعات المؤسسة، مع أهمية إيصال الهدف عن طريق سفراء المبادرة إلى نطاق أشمل وأوسع ضمن منظومة الحج.

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