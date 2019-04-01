النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض و5 مناطق على خارطة "الأرصاد" .. تقلبات مناخية عنوانها الغبار

حالات تؤدي إلى إثارة الأتربة في مناطق وأخرى موعدها مع السحب الرعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 6 تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: الرياض والحدود الشمالية أصدرت تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل في الرياض: العاصمة والخرج ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف وشقراء والمجمعة والزلفي ورماح، كما تشمل في الحدود الشمالية: رفحاء وعرعر والعويقلية.

كما نبّهت منطقتَي الشرقية ونجران من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ في الشرقية الساعة العاشرة وتتواصل حتى الرابعة عصراً وتشمل: حفر الباطن والقيصومة والدمام والنعيرية والقطيف والأحساء، فيما بدأت في نجران الساعة الثامنة، وتتواصل حتى الخامسة وتشمل: الخرخير وشرورة والأجزاء المجاورة لها.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي عسير وجازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل في عسير: الربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة وأبها والنماص وخميس مشيط وسبت العلايا وبيشة وتثليث.

كما تشمل في جازان: فيفا وأحد المسارحة والخوبة والعارضة والدائر وهروب والريث والأجزاء المجاورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض و5 مناطق على خارطة "الأرصاد" .. تقلبات مناخية عنوانها الغبار
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 6 تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: الرياض والحدود الشمالية أصدرت تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل في الرياض: العاصمة والخرج ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف وشقراء والمجمعة والزلفي ورماح، كما تشمل في الحدود الشمالية: رفحاء وعرعر والعويقلية.

كما نبّهت منطقتَي الشرقية ونجران من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ في الشرقية الساعة العاشرة وتتواصل حتى الرابعة عصراً وتشمل: حفر الباطن والقيصومة والدمام والنعيرية والقطيف والأحساء، فيما بدأت في نجران الساعة الثامنة، وتتواصل حتى الخامسة وتشمل: الخرخير وشرورة والأجزاء المجاورة لها.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي عسير وجازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل في عسير: الربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة وأبها والنماص وخميس مشيط وسبت العلايا وبيشة وتثليث.

كما تشمل في جازان: فيفا وأحد المسارحة والخوبة والعارضة والدائر وهروب والريث والأجزاء المجاورة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:42 AM

الرياض و5 مناطق على خارطة "الأرصاد" .. تقلبات مناخية عنوانها الغبار

حالات تؤدي إلى إثارة الأتربة في مناطق وأخرى موعدها مع السحب الرعدية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,433

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 6 تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: الرياض والحدود الشمالية أصدرت تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل في الرياض: العاصمة والخرج ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف وشقراء والمجمعة والزلفي ورماح، كما تشمل في الحدود الشمالية: رفحاء وعرعر والعويقلية.

كما نبّهت منطقتَي الشرقية ونجران من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ في الشرقية الساعة العاشرة وتتواصل حتى الرابعة عصراً وتشمل: حفر الباطن والقيصومة والدمام والنعيرية والقطيف والأحساء، فيما بدأت في نجران الساعة الثامنة، وتتواصل حتى الخامسة وتشمل: الخرخير وشرورة والأجزاء المجاورة لها.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي عسير وجازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل في عسير: الربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة وأبها والنماص وخميس مشيط وسبت العلايا وبيشة وتثليث.

كما تشمل في جازان: فيفا وأحد المسارحة والخوبة والعارضة والدائر وهروب والريث والأجزاء المجاورة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,968
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,241
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,078
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,918

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة