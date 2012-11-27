بهدفي العابد والعمار.. الشباب يخطف الصدارة ويجرع ضمك المرارة

في افتتاح الجولة السادسة من دوري المحترفين

نجح فريق الشباب من اعتلاء صدارة ترتيب فرق دوري المحترفين بعد فوزه على ضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض، لحساب منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة ارتقى الشباب إلى صدارة الترتيب مؤقتاً برصيد 14 نقطة فيما بقي رصيد ضمك نقطة واحدة في المركز الأخير في جدول الترتيب.

على عكس مجريات اللعب باغت ضمك أصحاب الضيافة بهدف التقدم من هجمة مرتدة نفذها لاعبوه بطريقة مثالية قبل أن يرسل محمد محسن عرضية على رأس إبراهيم الشنيحي غير المراقب الذي وضع الكرة بشكل جميل داخل الشباك عند الدقيقة 32.

رد الشباب لم يتأخر كثيراً، سرعان ما أعاد المباراة لنقطة البداية عن طريق نواف العابد الذي تمكن من إدراك التعادل بتصويبه جميلة من خارج منطقة الجزاء، وقف الحارس مصطفى بن زغبة عاجزاً عن التصدي لها عند الدقيقة 41.

في الشوط الثاني تمكن اللاعب تركي العمار من منح الشباب النقاط الثلاث بتدوينه الهدف الثاني عند الدقيقة 80، مستغلاً عرضية عبدالله الحمدان وسوء التفاهم بين الحارس زغبة والدفاع ليضع الكرة في الشباك.