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"ترامب": أشكر الملك سلمان وبوتين على التوصُّل إلى "اتفاق أوبك"

قال إنه اتفاق عظيم للجميع

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في "تويتر" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد التوصُّل إلى اتفاق مع "أوبك بلس" بشأن تخفيض إنتاج النفط، قائلاً: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهما للتو من المكتب الأبيض. اتفاق عظيم للجميع".

يُذكر أن الكرملين أعلن في بيان، أصدره مساء اليوم الأحد، أن الملك سلمان وترامب وبوتين "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة (أوبك+) للحد من إنتاج النفط على مراحل، وبشكل طوعي؛ بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية، وضمان صمود الاقتصاد العالمي".

وأضاف الكرملين بأن "بوتين" والملك سلمان و"ترامب" اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق، وُصف بـ"التاريخي".

ترامب خادم الحرمين الشريفين بوتين أوبك+ أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترامب": أشكر الملك سلمان وبوتين على التوصُّل إلى "اتفاق أوبك"
سبق

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في "تويتر" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد التوصُّل إلى اتفاق مع "أوبك بلس" بشأن تخفيض إنتاج النفط، قائلاً: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهما للتو من المكتب الأبيض. اتفاق عظيم للجميع".

يُذكر أن الكرملين أعلن في بيان، أصدره مساء اليوم الأحد، أن الملك سلمان وترامب وبوتين "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة (أوبك+) للحد من إنتاج النفط على مراحل، وبشكل طوعي؛ بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية، وضمان صمود الاقتصاد العالمي".

وأضاف الكرملين بأن "بوتين" والملك سلمان و"ترامب" اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق، وُصف بـ"التاريخي".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:06 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:32 PM

"ترامب": أشكر الملك سلمان وبوتين على التوصُّل إلى "اتفاق أوبك"

قال إنه اتفاق عظيم للجميع

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
2,101

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في "تويتر" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد التوصُّل إلى اتفاق مع "أوبك بلس" بشأن تخفيض إنتاج النفط، قائلاً: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهما للتو من المكتب الأبيض. اتفاق عظيم للجميع".

يُذكر أن الكرملين أعلن في بيان، أصدره مساء اليوم الأحد، أن الملك سلمان وترامب وبوتين "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة (أوبك+) للحد من إنتاج النفط على مراحل، وبشكل طوعي؛ بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية، وضمان صمود الاقتصاد العالمي".

وأضاف الكرملين بأن "بوتين" والملك سلمان و"ترامب" اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق، وُصف بـ"التاريخي".

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