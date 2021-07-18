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جسر الجمرات.. إنجازات ضخمة وتقنية حديثة وتكلفة بأكثر من 4 مليارات ريال

لخدمة الملايين الذين يتقاطرون إلى مكة لأداء مناسك الحج في راحة وطمأنينة

لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن الذين يتقاطرون إلى مكة المكرّمة لأداء مناسك الحج، ما فتئت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسخّر الإمكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الإسهام في أداء ملايين الحجاج نسكهم في راحة وطمأنينة، ومن تلك المشاريع الضخمة التي وجّهت القيادة الرشيدة -أيدها الله- بإنشائها مشروع جسر الجمرات، الذي بلغت تكلفته (أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال).

هذا الجسر يتكون من (6) طوابق، ارتفاع كل منها 12 متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة، بإجمالي 500 ألف حاج في الساعة، ويحتوي على: (6) مباني خدمات تتكوّن من 12 طابقاً ومبنيين مزوّدين بمهابط للطائرات، وفيه مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياط.

كما يضم الجسر (11) مبنى سلالم منها (4) مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، و(7) للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على (28) سلماً كهربائياً مرتبطاً بنظام إدارة مبانٍ للتحكم فيها (BMS)، كما توجد سلالم كهربائية حول الجسر وعددها (20) سلماً كهربائياً ليكون إجمالي عدد السلالم (328) سلماً.

ويحتوي الجسر على (13) نظاماً، منها: أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو (900) كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لـ (4) قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود به (90) كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من (3000) سماعة ضخمة، ونظام إدارة المباني (BMS AND SCADA)، ونظام الطاقة غير المنقطعة (UPS)، ونظام إنذار الحريق، ونظام إطفاء الحريق، ونظام التخلص من النفايات، ونظام (الواق واق) بالأنفاق، ونظام قياس مستوى أول أكسيد الكربون، ونظام قياس مستوى وضوح الرؤية بالأنفاق، و(226) عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.

كما يوجد في الجسر (456) مكيفاً صحراوياً ليلطف الهواء، و(90) مروحة تعمل بالرذاذ، و(78) مكيفاً مركزياً، و(182) مكيفاً ذات وحدات منفصلة و(104) مضخات مياه.

ويرتبط جسر الجمرات بـ (4) أنفاق من الشعيبين حتى الدور الثالث، بأطوال إجمالية (3485 متراً طولياً)، ويحتوي على (46) ممشى كهربائياً لنقل الحجاج، و(4) محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بُعد بنظام (SCADA)، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.

ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بنفقين بطول (485 متراً طولياً)، و(4) سلالم كهربائية وطرق بطول (4624 متراً طولياً)، كما يحتوي المشروع على (3) محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بُعد بنظام (SCADA)، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جسر الجمرات.. إنجازات ضخمة وتقنية حديثة وتكلفة بأكثر من 4 مليارات ريال
سبق

لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن الذين يتقاطرون إلى مكة المكرّمة لأداء مناسك الحج، ما فتئت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسخّر الإمكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الإسهام في أداء ملايين الحجاج نسكهم في راحة وطمأنينة، ومن تلك المشاريع الضخمة التي وجّهت القيادة الرشيدة -أيدها الله- بإنشائها مشروع جسر الجمرات، الذي بلغت تكلفته (أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال).

هذا الجسر يتكون من (6) طوابق، ارتفاع كل منها 12 متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة، بإجمالي 500 ألف حاج في الساعة، ويحتوي على: (6) مباني خدمات تتكوّن من 12 طابقاً ومبنيين مزوّدين بمهابط للطائرات، وفيه مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياط.

كما يضم الجسر (11) مبنى سلالم منها (4) مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، و(7) للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على (28) سلماً كهربائياً مرتبطاً بنظام إدارة مبانٍ للتحكم فيها (BMS)، كما توجد سلالم كهربائية حول الجسر وعددها (20) سلماً كهربائياً ليكون إجمالي عدد السلالم (328) سلماً.

ويحتوي الجسر على (13) نظاماً، منها: أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو (900) كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لـ (4) قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود به (90) كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من (3000) سماعة ضخمة، ونظام إدارة المباني (BMS AND SCADA)، ونظام الطاقة غير المنقطعة (UPS)، ونظام إنذار الحريق، ونظام إطفاء الحريق، ونظام التخلص من النفايات، ونظام (الواق واق) بالأنفاق، ونظام قياس مستوى أول أكسيد الكربون، ونظام قياس مستوى وضوح الرؤية بالأنفاق، و(226) عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.

كما يوجد في الجسر (456) مكيفاً صحراوياً ليلطف الهواء، و(90) مروحة تعمل بالرذاذ، و(78) مكيفاً مركزياً، و(182) مكيفاً ذات وحدات منفصلة و(104) مضخات مياه.

ويرتبط جسر الجمرات بـ (4) أنفاق من الشعيبين حتى الدور الثالث، بأطوال إجمالية (3485 متراً طولياً)، ويحتوي على (46) ممشى كهربائياً لنقل الحجاج، و(4) محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بُعد بنظام (SCADA)، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.

ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بنفقين بطول (485 متراً طولياً)، و(4) سلالم كهربائية وطرق بطول (4624 متراً طولياً)، كما يحتوي المشروع على (3) محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بُعد بنظام (SCADA)، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:43 AM

جسر الجمرات.. إنجازات ضخمة وتقنية حديثة وتكلفة بأكثر من 4 مليارات ريال

لخدمة الملايين الذين يتقاطرون إلى مكة لأداء مناسك الحج في راحة وطمأنينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن الذين يتقاطرون إلى مكة المكرّمة لأداء مناسك الحج، ما فتئت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسخّر الإمكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الإسهام في أداء ملايين الحجاج نسكهم في راحة وطمأنينة، ومن تلك المشاريع الضخمة التي وجّهت القيادة الرشيدة -أيدها الله- بإنشائها مشروع جسر الجمرات، الذي بلغت تكلفته (أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال).

هذا الجسر يتكون من (6) طوابق، ارتفاع كل منها 12 متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة، بإجمالي 500 ألف حاج في الساعة، ويحتوي على: (6) مباني خدمات تتكوّن من 12 طابقاً ومبنيين مزوّدين بمهابط للطائرات، وفيه مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياط.

كما يضم الجسر (11) مبنى سلالم منها (4) مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، و(7) للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على (28) سلماً كهربائياً مرتبطاً بنظام إدارة مبانٍ للتحكم فيها (BMS)، كما توجد سلالم كهربائية حول الجسر وعددها (20) سلماً كهربائياً ليكون إجمالي عدد السلالم (328) سلماً.

ويحتوي الجسر على (13) نظاماً، منها: أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو (900) كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لـ (4) قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود به (90) كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من (3000) سماعة ضخمة، ونظام إدارة المباني (BMS AND SCADA)، ونظام الطاقة غير المنقطعة (UPS)، ونظام إنذار الحريق، ونظام إطفاء الحريق، ونظام التخلص من النفايات، ونظام (الواق واق) بالأنفاق، ونظام قياس مستوى أول أكسيد الكربون، ونظام قياس مستوى وضوح الرؤية بالأنفاق، و(226) عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.

كما يوجد في الجسر (456) مكيفاً صحراوياً ليلطف الهواء، و(90) مروحة تعمل بالرذاذ، و(78) مكيفاً مركزياً، و(182) مكيفاً ذات وحدات منفصلة و(104) مضخات مياه.

ويرتبط جسر الجمرات بـ (4) أنفاق من الشعيبين حتى الدور الثالث، بأطوال إجمالية (3485 متراً طولياً)، ويحتوي على (46) ممشى كهربائياً لنقل الحجاج، و(4) محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بُعد بنظام (SCADA)، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.

ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بنفقين بطول (485 متراً طولياً)، و(4) سلالم كهربائية وطرق بطول (4624 متراً طولياً)، كما يحتوي المشروع على (3) محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بُعد بنظام (SCADA)، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.

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