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السديس لـ "موظفي الرئاسة": ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين

أكّد تذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ موظفي وموظفات الرئاسة، بالجد والاجتهاد في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وأكّد خلال جولته بالمسجد الحرام على الموظفين والموظفات بخدمة بيت الله الحرام وخدمة قاصديه على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

كما شدّد على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين مَن حولهم.

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السديس لـ "موظفي الرئاسة": ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين
سبق

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ موظفي وموظفات الرئاسة، بالجد والاجتهاد في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وأكّد خلال جولته بالمسجد الحرام على الموظفين والموظفات بخدمة بيت الله الحرام وخدمة قاصديه على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

كما شدّد على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين مَن حولهم.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:42 AM

السديس لـ "موظفي الرئاسة": ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين

أكّد تذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ موظفي وموظفات الرئاسة، بالجد والاجتهاد في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وأكّد خلال جولته بالمسجد الحرام على الموظفين والموظفات بخدمة بيت الله الحرام وخدمة قاصديه على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

كما شدّد على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين مَن حولهم.

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