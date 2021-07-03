ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن سفينة إسرائيلية تجارية تعرضت لهجوم بسلاح غير محدد، في شمال المحيط الهندي.
وأضافت أن طبيعة الهجوم لم تحدد، ولم تتبناه أي جهة إلى الآن.
أنباء عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي
لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن سفينة إسرائيلية تجارية تعرضت لهجوم بسلاح غير محدد، في شمال المحيط الهندي.
وأضافت أن طبيعة الهجوم لم تحدد، ولم تتبناه أي جهة إلى الآن.
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أنباء عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في المحيط الهنديصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-03
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن سفينة إسرائيلية تجارية تعرضت لهجوم بسلاح غير محدد، في شمال المحيط الهندي.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
08:19 PM
أنباء عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي
لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن سفينة إسرائيلية تجارية تعرضت لهجوم بسلاح غير محدد، في شمال المحيط الهندي.
وأضافت أن طبيعة الهجوم لم تحدد، ولم تتبناه أي جهة إلى الآن.
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