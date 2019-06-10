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فيديو .. "الجراد" يدهم مركز بحر أبو سكينة بعسير والأهالي يطالبون بالتدخل

عسيري لـ "سبق": نقوم بعمليات الرش مرتين في الأسبوع ووفق الإمكانات المتاحة

يعاني سكان قرى مراتخ وآل ختارش التابعة لمركز بحر أبو سكينة- غربي عسير، انتشار الجراد بشكل كبير، لافتين إلى أنهم منذ ثلاثة أيام لم يلمسوا أيَّ تحرُّك من الجهات ذات العلاقة بالرش، مؤكدين تضرُّر المنازل والمزارع على حد سواء.

وقال الأهالي إن عدم الرش ربما يعود إلى انتشار المناحل التي لا يبعد بعضها سوى أمتار عن منازلهم، مطالبين بسرعة التحرُّك لدرء مخاطر ذلك، وأكّدوا أن عدم الرش زاد من انتشار البعوض والذباب أيضاً، واعتراض أصحاب المناحل على الرش فاقم الوضع.

من جهته، قال رئيس بلدية بحر أبو سكينة المكلّف عبدالرحمن بن أحمد العسيري؛ لـ "سبق"، إن البلدية تقوم بجولات منظمة وفق جدول روتيني لرش جميع أنحاء مركزَي بحر أبو سكينة وخيم لمكافحة البعوض والحشرات حسب الإمكانات المتاحة لديها بمعدل مرتين لكل قرية أسبوعياً مستخدمة في ذلك جهازَي ضباب حراري محمولين على سيارة، وكذلك سيارة "مكنسة" لرفع الحشرات المتساقطة و15 عاملاً للنظافة.

وأكّد العسيري؛ عدم تلقي البلدية سوى حالتَي شكوى من الجراد، وفي مثل هذه الحلات يجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمكافحة أسراب الجراد المهاجرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. "الجراد" يدهم مركز بحر أبو سكينة بعسير والأهالي يطالبون بالتدخل
سبق

يعاني سكان قرى مراتخ وآل ختارش التابعة لمركز بحر أبو سكينة- غربي عسير، انتشار الجراد بشكل كبير، لافتين إلى أنهم منذ ثلاثة أيام لم يلمسوا أيَّ تحرُّك من الجهات ذات العلاقة بالرش، مؤكدين تضرُّر المنازل والمزارع على حد سواء.

وقال الأهالي إن عدم الرش ربما يعود إلى انتشار المناحل التي لا يبعد بعضها سوى أمتار عن منازلهم، مطالبين بسرعة التحرُّك لدرء مخاطر ذلك، وأكّدوا أن عدم الرش زاد من انتشار البعوض والذباب أيضاً، واعتراض أصحاب المناحل على الرش فاقم الوضع.

من جهته، قال رئيس بلدية بحر أبو سكينة المكلّف عبدالرحمن بن أحمد العسيري؛ لـ "سبق"، إن البلدية تقوم بجولات منظمة وفق جدول روتيني لرش جميع أنحاء مركزَي بحر أبو سكينة وخيم لمكافحة البعوض والحشرات حسب الإمكانات المتاحة لديها بمعدل مرتين لكل قرية أسبوعياً مستخدمة في ذلك جهازَي ضباب حراري محمولين على سيارة، وكذلك سيارة "مكنسة" لرفع الحشرات المتساقطة و15 عاملاً للنظافة.

وأكّد العسيري؛ عدم تلقي البلدية سوى حالتَي شكوى من الجراد، وفي مثل هذه الحلات يجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمكافحة أسراب الجراد المهاجرة.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:21 PM

فيديو .. "الجراد" يدهم مركز بحر أبو سكينة بعسير والأهالي يطالبون بالتدخل

عسيري لـ "سبق": نقوم بعمليات الرش مرتين في الأسبوع ووفق الإمكانات المتاحة

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محمد طيران - عسير
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6,745

يعاني سكان قرى مراتخ وآل ختارش التابعة لمركز بحر أبو سكينة- غربي عسير، انتشار الجراد بشكل كبير، لافتين إلى أنهم منذ ثلاثة أيام لم يلمسوا أيَّ تحرُّك من الجهات ذات العلاقة بالرش، مؤكدين تضرُّر المنازل والمزارع على حد سواء.

وقال الأهالي إن عدم الرش ربما يعود إلى انتشار المناحل التي لا يبعد بعضها سوى أمتار عن منازلهم، مطالبين بسرعة التحرُّك لدرء مخاطر ذلك، وأكّدوا أن عدم الرش زاد من انتشار البعوض والذباب أيضاً، واعتراض أصحاب المناحل على الرش فاقم الوضع.

من جهته، قال رئيس بلدية بحر أبو سكينة المكلّف عبدالرحمن بن أحمد العسيري؛ لـ "سبق"، إن البلدية تقوم بجولات منظمة وفق جدول روتيني لرش جميع أنحاء مركزَي بحر أبو سكينة وخيم لمكافحة البعوض والحشرات حسب الإمكانات المتاحة لديها بمعدل مرتين لكل قرية أسبوعياً مستخدمة في ذلك جهازَي ضباب حراري محمولين على سيارة، وكذلك سيارة "مكنسة" لرفع الحشرات المتساقطة و15 عاملاً للنظافة.

وأكّد العسيري؛ عدم تلقي البلدية سوى حالتَي شكوى من الجراد، وفي مثل هذه الحلات يجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمكافحة أسراب الجراد المهاجرة.

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