"العويران" لـ"سبق": مصر في المقدمة ثم "النصر" في حفل اعتزالي

قدّم الشكر للمستشار "آل الشيخ" على تكفّله بالمهرجان

قال نجم الكرة السعودية والشباب (السابق) سعيد العويران إنه وقع الاختيار على منتخب مصر الأول لكرة القدم، أو "النصر" السعودي، أو "ألميريا" الإسباني لمهرجان حفل الاعتزال الخاص به.

وأضاف "العويران" في تصريح خصّ به "سبق": "في البدء أقدم الشكر الجزيل لرجل الوفاء رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ على دعمه لنا كرياضيين سابقين ساهموا في تحقيق الإنجازات الرياضية للوطن، وهذا غير مستغرب على أبوناصر (رجل الوفاء)، والذي كرّم زملاءنا اللاعبين السابقين من خلال مهرجانات وكرنفالات (اعتزال) كانت حديث الجميع.

وأكد "العويران" أن غالبية نجوم الكرة السعودية الذين رافقوا مشواره الكروي سيحضرون في حفل الاعتزال متى ما سمحت ظروفهم.