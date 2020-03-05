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بريطانيا تسجل أول وفاة لمصاب بـ"كورونا المستجد"

عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 115 حالة

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل أول وفاة داخل البلاد لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية محلية أن المتوفى كان يعاني من مرض آخر تردد على إثره على المستشفى عدة مرات قبل أن يتم تأكيد إصابته بالفيروس يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 115 حالة، مقارنة مع بضع وخمسين حالة قبل يومين فقط.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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بريطانيا تسجل أول وفاة لمصاب بـ"كورونا المستجد"
سبق

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل أول وفاة داخل البلاد لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية محلية أن المتوفى كان يعاني من مرض آخر تردد على إثره على المستشفى عدة مرات قبل أن يتم تأكيد إصابته بالفيروس يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 115 حالة، مقارنة مع بضع وخمسين حالة قبل يومين فقط.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:09 PM

بريطانيا تسجل أول وفاة لمصاب بـ"كورونا المستجد"

عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 115 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل أول وفاة داخل البلاد لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية محلية أن المتوفى كان يعاني من مرض آخر تردد على إثره على المستشفى عدة مرات قبل أن يتم تأكيد إصابته بالفيروس يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 115 حالة، مقارنة مع بضع وخمسين حالة قبل يومين فقط.

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