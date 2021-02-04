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إصابات "كورونا" بأوروبا.. 13659 بإيطاليا و1765 بسويسرا و1070 باليونان و199 بلوكسمبورغ

سجلت إيطاليا 13659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و421 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2,597,446 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 90241 وفاةً.

وسجلت سويسرا 1765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و23 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة السويسرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 530 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8836 وفاةً.

وسجلت اليونان 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 160935 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5903 وفيات.

كما سجلت لوكسمبورغ 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 51330 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 588 وفاةً.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" بأوروبا.. 13659 بإيطاليا و1765 بسويسرا و1070 باليونان و199 بلوكسمبورغ
سبق

سجلت إيطاليا 13659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و421 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2,597,446 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 90241 وفاةً.

وسجلت سويسرا 1765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و23 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة السويسرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 530 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8836 وفاةً.

وسجلت اليونان 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 160935 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5903 وفيات.

كما سجلت لوكسمبورغ 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 51330 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 588 وفاةً.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
11:03 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
03:57 AM

إصابات "كورونا" بأوروبا.. 13659 بإيطاليا و1765 بسويسرا و1070 باليونان و199 بلوكسمبورغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إيطاليا 13659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و421 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2,597,446 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 90241 وفاةً.

وسجلت سويسرا 1765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و23 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة السويسرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 530 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8836 وفاةً.

وسجلت اليونان 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 160935 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5903 وفيات.

كما سجلت لوكسمبورغ 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 51330 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 588 وفاةً.

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