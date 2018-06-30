"الصحة" تحذر من حبوب المنوم: لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب
قالت عبر "تويتر": لأن لها آثاراً جانبية وقد تتعارض مع أدوية أخرى
حذّرت وزارة الصحة من استخدام أنواع من الحبوب بهدف النوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": يقولون: "خذ لك حبة منوم أو دواء حساسية يساعدك على النوم".
وأضافت: هذه الأدوية لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب؛ لأن لها آثاراً جانبية، وقد تتعارض مع أدوية أخرى، وتسبب اعتماد الجسم عليها، فيعود الأرق بشكل أسوأ.
"الصحة" تحذر من حبوب المنوم: لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-06-30
حذّرت وزارة الصحة من استخدام أنواع من الحبوب بهدف النوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": يقولون: "خذ لك حبة منوم أو دواء حساسية يساعدك على النوم".
وأضافت: هذه الأدوية لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب؛ لأن لها آثاراً جانبية، وقد تتعارض مع أدوية أخرى، وتسبب اعتماد الجسم عليها، فيعود الأرق بشكل أسوأ.
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:28 AM
"الصحة" تحذر من حبوب المنوم: لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب
قالت عبر "تويتر": لأن لها آثاراً جانبية وقد تتعارض مع أدوية أخرى
حذّرت وزارة الصحة من استخدام أنواع من الحبوب بهدف النوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": يقولون: "خذ لك حبة منوم أو دواء حساسية يساعدك على النوم".
وأضافت: هذه الأدوية لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب؛ لأن لها آثاراً جانبية، وقد تتعارض مع أدوية أخرى، وتسبب اعتماد الجسم عليها، فيعود الأرق بشكل أسوأ.