وأضافت: هذه الأدوية لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب؛ لأن لها آثاراً جانبية، وقد تتعارض مع أدوية أخرى، وتسبب اعتماد الجسم عليها، فيعود الأرق بشكل أسوأ.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": يقولون: "خذ لك حبة منوم أو دواء حساسية يساعدك على النوم".

حذّرت وزارة الصحة من استخدام أنواع من الحبوب بهدف النوم.

"الصحة" تحذر من حبوب المنوم: لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-06-30 حذّرت وزارة الصحة من استخدام أنواع من الحبوب بهدف النوم. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": يقولون: "خذ لك حبة منوم أو دواء حساسية يساعدك على النوم". وأضافت: هذه الأدوية لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب؛ لأن لها آثاراً جانبية، وقد تتعارض مع أدوية أخرى، وتسبب اعتماد الجسم عليها، فيعود الأرق بشكل أسوأ.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 10:28 AM

"الصحة" تحذر من حبوب المنوم: لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب قالت عبر "تويتر": لأن لها آثاراً جانبية وقد تتعارض مع أدوية أخرى





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حذّرت وزارة الصحة من استخدام أنواع من الحبوب بهدف النوم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": يقولون: "خذ لك حبة منوم أو دواء حساسية يساعدك على النوم".

وأضافت: هذه الأدوية لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب؛ لأن لها آثاراً جانبية، وقد تتعارض مع أدوية أخرى، وتسبب اعتماد الجسم عليها، فيعود الأرق بشكل أسوأ.