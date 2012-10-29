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الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يباغت 1933 لبنانياً خلال يوم واحد

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 77778

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 77778 حالة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يباغت 1933 لبنانياً خلال يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 77778 حالة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:33 PM

الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يباغت 1933 لبنانياً خلال يوم واحد

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 77778

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 77778 حالة.

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