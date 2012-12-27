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رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع

تعاون بين إدارة التعليم والاتصالات والكهرباء والدفاع المدني لحل الإشكالات التقنية

واصل صباح اليوم الأحد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1442 "عن بُعد" في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها في ظل هطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة من المحافظة والقطاعات الخارجية.

وباشرت غرفة العمليات بإدارة التعليم أعمالها بمتابعة مباشرة من مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي من مساء يوم السبت حتى صباح اليوم الأحد بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء بينبع وإدارة الدفاع المدني وتم حل الإشكالات التقنية التي حدثت في حينها.

وقال العطوي إن تضافر الجهود بين إدارة التعليم وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للكهرباء بينبع، وإدارة الدفاع المدني أثمرت اليوم عن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم في الوقت المحدد، مقدمًا شكره للأجهزة الحكومية على دعمها لجهود الوزارة في التعليم عن بُعد، مثمنًا لهم المتابعة الدقيقة لحظة بلحظة مع فريق التعليم حتى أنهى الطلبة اختباراتهم لهذا اليوم.

وتَفَقّد مدير التعليم، سير الاختبارات عبر الاتصالات المرئية في عدد من مدارس المحافظة والقطاعات الخارجية، وتابع أعمال اللجان الإلكترونية وسير عملية رصد النتائج، وتلمّس احتياجات المدارس ومتطلباتها والظروف العملية والتقنية أثناء سير الاختبارات.

وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الترتيبات اللازمة بعد وصول رسائل التنبيه من إدارة الدفاع المدني، حيث تم الاجتماع يوم الخميس الماضي بالقيادات التربوية وقادة المدارس بنين ـ بنات كي تسير الاختبارات بسهولة ويسر، إلى جانب إعداد خطة إشرافية، للمتابعة ميدانيًّا مع قائدي وقائدات المدارس وتذليل العقبات التي قد تواجههم والرد على استفسارات أولياء الأمور عبر الهاتف الإرشادي، مشيرًا إلى أن القيادات التربوية وقادة المدارس كانوا على قدر المسؤولية في التعامل مع المستجدات حسب الخطط والتوجيهات والأدلة الإجرائية.

تعليم ينبع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع
سبق

واصل صباح اليوم الأحد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1442 "عن بُعد" في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها في ظل هطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة من المحافظة والقطاعات الخارجية.

وباشرت غرفة العمليات بإدارة التعليم أعمالها بمتابعة مباشرة من مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي من مساء يوم السبت حتى صباح اليوم الأحد بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء بينبع وإدارة الدفاع المدني وتم حل الإشكالات التقنية التي حدثت في حينها.

وقال العطوي إن تضافر الجهود بين إدارة التعليم وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للكهرباء بينبع، وإدارة الدفاع المدني أثمرت اليوم عن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم في الوقت المحدد، مقدمًا شكره للأجهزة الحكومية على دعمها لجهود الوزارة في التعليم عن بُعد، مثمنًا لهم المتابعة الدقيقة لحظة بلحظة مع فريق التعليم حتى أنهى الطلبة اختباراتهم لهذا اليوم.

وتَفَقّد مدير التعليم، سير الاختبارات عبر الاتصالات المرئية في عدد من مدارس المحافظة والقطاعات الخارجية، وتابع أعمال اللجان الإلكترونية وسير عملية رصد النتائج، وتلمّس احتياجات المدارس ومتطلباتها والظروف العملية والتقنية أثناء سير الاختبارات.

وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الترتيبات اللازمة بعد وصول رسائل التنبيه من إدارة الدفاع المدني، حيث تم الاجتماع يوم الخميس الماضي بالقيادات التربوية وقادة المدارس بنين ـ بنات كي تسير الاختبارات بسهولة ويسر، إلى جانب إعداد خطة إشرافية، للمتابعة ميدانيًّا مع قائدي وقائدات المدارس وتذليل العقبات التي قد تواجههم والرد على استفسارات أولياء الأمور عبر الهاتف الإرشادي، مشيرًا إلى أن القيادات التربوية وقادة المدارس كانوا على قدر المسؤولية في التعامل مع المستجدات حسب الخطط والتوجيهات والأدلة الإجرائية.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
03:20 PM

رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع

تعاون بين إدارة التعليم والاتصالات والكهرباء والدفاع المدني لحل الإشكالات التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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واصل صباح اليوم الأحد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1442 "عن بُعد" في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها في ظل هطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة من المحافظة والقطاعات الخارجية.

وباشرت غرفة العمليات بإدارة التعليم أعمالها بمتابعة مباشرة من مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي من مساء يوم السبت حتى صباح اليوم الأحد بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء بينبع وإدارة الدفاع المدني وتم حل الإشكالات التقنية التي حدثت في حينها.

وقال العطوي إن تضافر الجهود بين إدارة التعليم وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للكهرباء بينبع، وإدارة الدفاع المدني أثمرت اليوم عن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم في الوقت المحدد، مقدمًا شكره للأجهزة الحكومية على دعمها لجهود الوزارة في التعليم عن بُعد، مثمنًا لهم المتابعة الدقيقة لحظة بلحظة مع فريق التعليم حتى أنهى الطلبة اختباراتهم لهذا اليوم.

وتَفَقّد مدير التعليم، سير الاختبارات عبر الاتصالات المرئية في عدد من مدارس المحافظة والقطاعات الخارجية، وتابع أعمال اللجان الإلكترونية وسير عملية رصد النتائج، وتلمّس احتياجات المدارس ومتطلباتها والظروف العملية والتقنية أثناء سير الاختبارات.

وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الترتيبات اللازمة بعد وصول رسائل التنبيه من إدارة الدفاع المدني، حيث تم الاجتماع يوم الخميس الماضي بالقيادات التربوية وقادة المدارس بنين ـ بنات كي تسير الاختبارات بسهولة ويسر، إلى جانب إعداد خطة إشرافية، للمتابعة ميدانيًّا مع قائدي وقائدات المدارس وتذليل العقبات التي قد تواجههم والرد على استفسارات أولياء الأمور عبر الهاتف الإرشادي، مشيرًا إلى أن القيادات التربوية وقادة المدارس كانوا على قدر المسؤولية في التعامل مع المستجدات حسب الخطط والتوجيهات والأدلة الإجرائية.

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