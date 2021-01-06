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المسابقات تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الفرق المشاركة خارجيًا

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة نعيم البكر، وبمشاركة رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين أحمد الراشد، ونائبه عبدالمجيد المنصور، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلي أندية الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة والاتحاد، بمقر الاتحاد بالرياض.

وحضر الاجتماع كلٌ من فهد المفرج "الهلال"، خالد الغنيمان "النصر"، محمد شلية "الأهلي"، سلطان أزهر "الوحدة" وحامد البلوي "الاتحاد".

وجاء الاجتماع لمناقشة الموعد المتوقع لإقامة دوري أبطال آسيا وترتيب روزنامة الفرق المشاركة بتلك البطولة، ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال الذي تأهل إليه الاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسابقات تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الفرق المشاركة خارجيًا
سبق

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة نعيم البكر، وبمشاركة رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين أحمد الراشد، ونائبه عبدالمجيد المنصور، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلي أندية الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة والاتحاد، بمقر الاتحاد بالرياض.

وحضر الاجتماع كلٌ من فهد المفرج "الهلال"، خالد الغنيمان "النصر"، محمد شلية "الأهلي"، سلطان أزهر "الوحدة" وحامد البلوي "الاتحاد".

وجاء الاجتماع لمناقشة الموعد المتوقع لإقامة دوري أبطال آسيا وترتيب روزنامة الفرق المشاركة بتلك البطولة، ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال الذي تأهل إليه الاتحاد.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
09:58 PM

المسابقات تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الفرق المشاركة خارجيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة نعيم البكر، وبمشاركة رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين أحمد الراشد، ونائبه عبدالمجيد المنصور، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلي أندية الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة والاتحاد، بمقر الاتحاد بالرياض.

وحضر الاجتماع كلٌ من فهد المفرج "الهلال"، خالد الغنيمان "النصر"، محمد شلية "الأهلي"، سلطان أزهر "الوحدة" وحامد البلوي "الاتحاد".

وجاء الاجتماع لمناقشة الموعد المتوقع لإقامة دوري أبطال آسيا وترتيب روزنامة الفرق المشاركة بتلك البطولة، ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال الذي تأهل إليه الاتحاد.

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