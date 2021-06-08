ميزات استثنائية في "آي أو إس 15".. "فيس تايم" والإشعارات أكثر ذكاء

"أبل" عرضت نظام تشغيلها الجديد خلال مؤتمر مطوريها

عرضت شركة "أبل" الأمريكية، المواصفات والميزات الاستثنائية، التي سيضمها نظام تشغيلها الجديد "آي أو إس 15" لهواتف "آيفون"، والتي ستجعل "فيس تايم" والإشعارات أكثر ذكاء.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبل عرضت خلال مؤتمر مطوريها نظام تشغيلها الجديد "آي أو إس 15"، الذي قال عنه رئيس هندسة البرمجيات في الشركة، كاريغ فيدريغي، إنه سيحمل عددًا هائلًا من الميزات الجديدة القادمة.

وعدّد تلك الميزات بقوله: إن أبرزها تعديلات على تطبيقات "فيس تايم" والرسائل والصور والخرائط والإشعارات وجعلها أكثر ذكاء.

وسيوفر تحديث "فيس تايم" تقنية "الصوت المكاني"، لجعل مكالمات الفيديو أكثر واقعية، وسيظهر البث الصوتي الجديد لأصدقائك وكأنهم قادمون من جانب الشاشة التي يعرضونها.

كما سيعمل أيضًا على تقليل الضوضاء أيضًا؛ مما سيجعل الصوت يبدو أكثر وضوحًا عن طريق كتم الأصوات المشتتة للانتباه مثل نافخات الأوراق أو المكانس الكهربائية في الخلفية.

كما سيتوافق أيضًا على العمل مع كل الأجهزة الأخرى العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"ويندوز".

وسيتيح "آي أو إس 15" أيضًا إمكانية الاستمرار في تشغيل الفيلم أثناء استكشاف أشياء أخرى على هاتفك؛ وذلك بفضل دعم تقنية "الصورة في الصورة"، وستسمح بتفعيلها من قِبَل المطورين لتطبيقات مثل "ديزني بلس" و"هولو" و"إتش بي أو ماكس" و"تيك توك" و"بارامونت بلس".

ويتيح النظام أيضًا تقنية "سكرين شير" التي تسمح لأصدقائك برؤية ما هو موجود على هاتف "آيفون" الخاص بك.