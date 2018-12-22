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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدء العمل على إنتاج أول لقاح لاستهداف المتحور أوميكرون

اللقاحات المعتمدة يمكن استخدامها لمواجهة أي متحور جديد

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، ليلة الأربعاء، أن جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، بدأتا العمل لإنتاج نسخة من لقاحهما لفيروس كورونا تستهدف المتحور أوميكرون.

وقال ساندي دوغلاس، رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد لـ"فايننشال تايمز": إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتخذت في حال الحاجة إليه؛ وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيكا.

وأضاف: "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/ أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق"؛ وفق "سكاي نيوز".

وبحثت دول في أنحاء أوروبا فرض قيود جديدة على التنقل؛ بينما استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أطباء من الجيش لدعم المستشفيات ومكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم قبل أيام من حلول عيد الميلاد الثاني في ظل الجائحة.

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بدء العمل على إنتاج أول لقاح لاستهداف المتحور أوميكرون
سبق

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، ليلة الأربعاء، أن جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، بدأتا العمل لإنتاج نسخة من لقاحهما لفيروس كورونا تستهدف المتحور أوميكرون.

وقال ساندي دوغلاس، رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد لـ"فايننشال تايمز": إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتخذت في حال الحاجة إليه؛ وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيكا.

وأضاف: "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/ أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق"؛ وفق "سكاي نيوز".

وبحثت دول في أنحاء أوروبا فرض قيود جديدة على التنقل؛ بينما استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أطباء من الجيش لدعم المستشفيات ومكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم قبل أيام من حلول عيد الميلاد الثاني في ظل الجائحة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
09:08 AM

بدء العمل على إنتاج أول لقاح لاستهداف المتحور أوميكرون

اللقاحات المعتمدة يمكن استخدامها لمواجهة أي متحور جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، ليلة الأربعاء، أن جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، بدأتا العمل لإنتاج نسخة من لقاحهما لفيروس كورونا تستهدف المتحور أوميكرون.

وقال ساندي دوغلاس، رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد لـ"فايننشال تايمز": إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتخذت في حال الحاجة إليه؛ وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيكا.

وأضاف: "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/ أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق"؛ وفق "سكاي نيوز".

وبحثت دول في أنحاء أوروبا فرض قيود جديدة على التنقل؛ بينما استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أطباء من الجيش لدعم المستشفيات ومكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم قبل أيام من حلول عيد الميلاد الثاني في ظل الجائحة.

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