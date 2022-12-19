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مصدر: تيار "الحريري" لن يشارك في الحكومة اللبنانية الجديدة

ترجيح بترشيح حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء

نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، ووسائل إعلام، اليوم الخميس، أن تيار المستقبل الذي يتزعمه "الحريري" لن يشارك في الحكومة الجديدة.

وبات من المرجح ترشيح وزير التعليم اللبناني السابق حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء اليوم، بدعم من مليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران وحلفائها.

سعد الحريري حسان دياب لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصدر: تيار "الحريري" لن يشارك في الحكومة اللبنانية الجديدة
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، ووسائل إعلام، اليوم الخميس، أن تيار المستقبل الذي يتزعمه "الحريري" لن يشارك في الحكومة الجديدة.

وبات من المرجح ترشيح وزير التعليم اللبناني السابق حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء اليوم، بدعم من مليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران وحلفائها.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
03:20 PM

مصدر: تيار "الحريري" لن يشارك في الحكومة اللبنانية الجديدة

ترجيح بترشيح حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، ووسائل إعلام، اليوم الخميس، أن تيار المستقبل الذي يتزعمه "الحريري" لن يشارك في الحكومة الجديدة.

وبات من المرجح ترشيح وزير التعليم اللبناني السابق حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء اليوم، بدعم من مليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران وحلفائها.

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