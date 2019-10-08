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"مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية على عدة محافظات

دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين؛ من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.


وذكرت "الأرصاد" أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.

وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات: "أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان".

ودعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه، وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

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"مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية على عدة محافظات
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين؛ من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.


وذكرت "الأرصاد" أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.

وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات: "أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان".

ودعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه، وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
06:05 PM

"مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية على عدة محافظات

دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين؛ من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.


وذكرت "الأرصاد" أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.

وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات: "أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان".

ودعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه، وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

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