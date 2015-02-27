احتفل الأخصائي فهد عسيري بمدينة الملك سعود الطبية بزواجه مساء اليوم بمدينة أبها، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "عسيري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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"عسيري" يحتفل بزواجه في أبها
احتفل الأخصائي فهد عسيري بمدينة الملك سعود الطبية بزواجه مساء اليوم بمدينة أبها، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "عسيري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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"عسيري" يحتفل بزواجه في أبهاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-26
احتفل الأخصائي فهد عسيري بمدينة الملك سعود الطبية بزواجه مساء اليوم بمدينة أبها، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
10:20 PM
"عسيري" يحتفل بزواجه في أبها
احتفل الأخصائي فهد عسيري بمدينة الملك سعود الطبية بزواجه مساء اليوم بمدينة أبها، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "عسيري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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