وزير الطاقة: حققنا 99.5% من المستهدفات التي وضعت في أبريل الماضي

قال: علينا أن ننتبه للإنتاج الجديد الذي دخل إلى أسواق النفط

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: حققنا 99.5% من المستهدفات التي وضعناها في إبريل، وأضاف قائلاً: نلاحظ تعافياً قوياً للاقتصاد في آسيا.

وتابع وزير الطاقة القول: علينا أن ننتبه للإنتاج الجديد الذي دخل إلى أسواق النفط، وأشار إلى أن الشهر الجاري شهد تطورات متسارعة وأبرزها أخبار اللقاحات لفيروس كورونا.