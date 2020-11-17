وزير الطاقة: حققنا 99.5% من المستهدفات التي وضعت في أبريل الماضي
قال: علينا أن ننتبه للإنتاج الجديد الذي دخل إلى أسواق النفط
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: حققنا 99.5% من المستهدفات التي وضعناها في إبريل، وأضاف قائلاً: نلاحظ تعافياً قوياً للاقتصاد في آسيا.
وتابع وزير الطاقة القول: علينا أن ننتبه للإنتاج الجديد الذي دخل إلى أسواق النفط، وأشار إلى أن الشهر الجاري شهد تطورات متسارعة وأبرزها أخبار اللقاحات لفيروس كورونا.
وزير الطاقة
وزير الطاقة: حققنا 99.5% من المستهدفات التي وضعت في أبريل الماضي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-17
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: حققنا 99.5% من المستهدفات التي وضعناها في إبريل، وأضاف قائلاً: نلاحظ تعافياً قوياً للاقتصاد في آسيا.
وتابع وزير الطاقة القول: علينا أن ننتبه للإنتاج الجديد الذي دخل إلى أسواق النفط، وأشار إلى أن الشهر الجاري شهد تطورات متسارعة وأبرزها أخبار اللقاحات لفيروس كورونا.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
04:47 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
06:20 PM
وزير الطاقة: حققنا 99.5% من المستهدفات التي وضعت في أبريل الماضي
قال: علينا أن ننتبه للإنتاج الجديد الذي دخل إلى أسواق النفط
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: حققنا 99.5% من المستهدفات التي وضعناها في إبريل، وأضاف قائلاً: نلاحظ تعافياً قوياً للاقتصاد في آسيا.
وتابع وزير الطاقة القول: علينا أن ننتبه للإنتاج الجديد الذي دخل إلى أسواق النفط، وأشار إلى أن الشهر الجاري شهد تطورات متسارعة وأبرزها أخبار اللقاحات لفيروس كورونا.