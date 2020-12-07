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تفاعلًا مع "سبق".. جهاز تفعيل البصمة يعود للعمل بشرق مكة

مستفيدون: حضرت الجهة المشرفة عليه وقامت بالصيانة بعد العطل

تفاعلت الجهة ذات العلاقة مع "سبق"، بعد تقريرها بعنوان: "جهاز تفعيل البصمة بشرق مكة خارج الخدمة منذ 5 أيام".

وأكد مستفيدون من جهاز الخدمة الذاتية لتفعيل البصمة، أن الجهاز عاد للخدمة بعد أن حضرت الجهة المشرفة عليه وقامت بعمل صيانة له، ليعود للخدمة بعد العطل الذي لَحِق به.

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها، مناشدة سكان شرق مكة، بضرورة إصلاح العطل الذي تعرض له الجهاز لعدة أيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلًا مع "سبق".. جهاز تفعيل البصمة يعود للعمل بشرق مكة
سبق

تفاعلت الجهة ذات العلاقة مع "سبق"، بعد تقريرها بعنوان: "جهاز تفعيل البصمة بشرق مكة خارج الخدمة منذ 5 أيام".

وأكد مستفيدون من جهاز الخدمة الذاتية لتفعيل البصمة، أن الجهاز عاد للخدمة بعد أن حضرت الجهة المشرفة عليه وقامت بعمل صيانة له، ليعود للخدمة بعد العطل الذي لَحِق به.

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها، مناشدة سكان شرق مكة، بضرورة إصلاح العطل الذي تعرض له الجهاز لعدة أيام.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
02:23 PM

تفاعلًا مع "سبق".. جهاز تفعيل البصمة يعود للعمل بشرق مكة

مستفيدون: حضرت الجهة المشرفة عليه وقامت بالصيانة بعد العطل

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,252

تفاعلت الجهة ذات العلاقة مع "سبق"، بعد تقريرها بعنوان: "جهاز تفعيل البصمة بشرق مكة خارج الخدمة منذ 5 أيام".

وأكد مستفيدون من جهاز الخدمة الذاتية لتفعيل البصمة، أن الجهاز عاد للخدمة بعد أن حضرت الجهة المشرفة عليه وقامت بعمل صيانة له، ليعود للخدمة بعد العطل الذي لَحِق به.

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها، مناشدة سكان شرق مكة، بضرورة إصلاح العطل الذي تعرض له الجهاز لعدة أيام.

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