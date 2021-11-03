ميدان الفروسية بحائل أقام مساء اليوم حفل سباقه الثاني لموسم العام الحالي
جرى على مسافة 1600 متر وحقق الجواد «الباتك جودة» المركز الأول
أقام ميدان الفروسية بحائل مساء اليوم الأربعاء حفل سباقه الثاني لموسم سباقات العام الحالي على دعم إدارة الميدان، حيث تكون السباق من ستة أشواط.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن حفل السباق جرى على مسافة 1600 متر، إذ حقق الجواد في الشوط الأول للدرجة مفتوح للخيل العربية «الباتك جودة»، المركز الأول للمالك إسطبل جياد سلمى، والمدرب عواد فريحان الشمري، والخيال أحمد العتيبي.
ميدان الفروسية بحائل أقام مساء اليوم حفل سباقه الثاني لموسم العام الحالي
منصور الشلاقيسبق2021-11-03
أقام ميدان الفروسية بحائل مساء اليوم الأربعاء حفل سباقه الثاني لموسم سباقات العام الحالي على دعم إدارة الميدان، حيث تكون السباق من ستة أشواط.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن حفل السباق جرى على مسافة 1600 متر، إذ حقق الجواد في الشوط الأول للدرجة مفتوح للخيل العربية «الباتك جودة»، المركز الأول للمالك إسطبل جياد سلمى، والمدرب عواد فريحان الشمري، والخيال أحمد العتيبي.
أقام ميدان الفروسية بحائل مساء اليوم الأربعاء حفل سباقه الثاني لموسم سباقات العام الحالي على دعم إدارة الميدان، حيث تكون السباق من ستة أشواط.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن حفل السباق جرى على مسافة 1600 متر، إذ حقق الجواد في الشوط الأول للدرجة مفتوح للخيل العربية «الباتك جودة»، المركز الأول للمالك إسطبل جياد سلمى، والمدرب عواد فريحان الشمري، والخيال أحمد العتيبي.