ميدان الفروسية بحائل أقام مساء اليوم حفل سباقه الثاني لموسم العام الحالي

جرى على مسافة 1600 متر وحقق الجواد «الباتك جودة» المركز الأول

أقام ميدان الفروسية بحائل مساء اليوم الأربعاء حفل سباقه الثاني لموسم سباقات العام الحالي على دعم إدارة الميدان، حيث تكون السباق من ستة أشواط.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن حفل السباق جرى على مسافة 1600 متر، إذ حقق الجواد في الشوط الأول للدرجة مفتوح للخيل العربية «الباتك جودة»، المركز الأول للمالك إسطبل جياد سلمى، والمدرب عواد فريحان الشمري، والخيال أحمد العتيبي.

وحقق الشوط الثاني «هدفي» للدرجة مبتدئة للمالك والمدرب فريح نزال العنزي، والخيال أيمن العنزي.

وانتزع صدارة الشوط الثالث الجواد «الطليسان» للدرجة مفتوح 2018م للمالك صقر عبيد العبيد، والمدرب علي عبيد العبيد، والخيال سليمان الحديبي.

وحقق الجواد «دافوس»المركز الأول في الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة للمالك إسطبل بشاير الخير، والمدرب مشاري عايض الرشيدي والخيال محمد الفهيد.



وخطف الجواد «وارث المجد» للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب أحمد عبدالله الشمري، والخيال عبدالعزيز الموسى درع الشوط الخامس لدرجة مفتوح الدرجات.

فيما توجت بكأس السباق الفرس «منشودة» للمالك فهد زمل الشمري، والمدرب عيد حبيب الشمري، والخيال تركي العوفي.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر بن حسن التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين.