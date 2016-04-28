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ولي العهد: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم.. وسنخفِّض ضريبة القيمة المضافة خلال 5 سنوات

"محمد ابن سمار" عن حديث ولي العهد .. شاهدنا فكرًا ناضجًا، وظهورًا مبهجًا

قال: أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة التي تتحدث بالأرقام وتحمل الخير

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد ابن سمار باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في شاشات التلفزة العربية اليوم .

وأوضح "ابن سمار" شاهدنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مهم تحدث فيه عن رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تمت خلال الـ 5 سنوات الماضية، شاهدنا فكرًا ناضجًا ، وظهورًا مبهجًا .

وتابع "ابن سمار" قائلاً إن سمو ولي العهد حديث مهم يجعلني أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة الناجحة الذكية التي تتحدث بالأرقام وتجعلنا نتفاءل بالخير، بفضل الله وبما يرضيه أولاً ثم حكومتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي ستكون المملكة بمشيئة الله في السنوات المقبلة أفضل بكثير مما كانت عليه.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محمد ابن سمار" عن حديث ولي العهد .. شاهدنا فكرًا ناضجًا، وظهورًا مبهجًا
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد ابن سمار باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في شاشات التلفزة العربية اليوم .

وأوضح "ابن سمار" شاهدنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مهم تحدث فيه عن رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تمت خلال الـ 5 سنوات الماضية، شاهدنا فكرًا ناضجًا ، وظهورًا مبهجًا .

وتابع "ابن سمار" قائلاً إن سمو ولي العهد حديث مهم يجعلني أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة الناجحة الذكية التي تتحدث بالأرقام وتجعلنا نتفاءل بالخير، بفضل الله وبما يرضيه أولاً ثم حكومتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي ستكون المملكة بمشيئة الله في السنوات المقبلة أفضل بكثير مما كانت عليه.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
01:24 AM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:41 AM

"محمد ابن سمار" عن حديث ولي العهد .. شاهدنا فكرًا ناضجًا، وظهورًا مبهجًا

قال: أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة التي تتحدث بالأرقام وتحمل الخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد ابن سمار باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في شاشات التلفزة العربية اليوم .

وأوضح "ابن سمار" شاهدنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مهم تحدث فيه عن رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تمت خلال الـ 5 سنوات الماضية، شاهدنا فكرًا ناضجًا ، وظهورًا مبهجًا .

وتابع "ابن سمار" قائلاً إن سمو ولي العهد حديث مهم يجعلني أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة الناجحة الذكية التي تتحدث بالأرقام وتجعلنا نتفاءل بالخير، بفضل الله وبما يرضيه أولاً ثم حكومتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي ستكون المملكة بمشيئة الله في السنوات المقبلة أفضل بكثير مما كانت عليه.

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