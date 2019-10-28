النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هدف قاتل يمنح الشباب فوزًا صعبًا أمام شباب الأردن

في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على حساب ضيفه شباب الأردن الأردني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمدينة الرياض.

ورفض لاعبو الفريقين استغلال الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، حتى تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عن طريق اللاعب حسن معاذ.

وتُقام مباراة العودة في ضيافة نادي شباب الأردن بالعاصمة عمان، في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى المرحلة المقبلة.

الرياض ملعب الأمير خالد بن سلطان الشباب شباب الأردن كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هدف قاتل يمنح الشباب فوزًا صعبًا أمام شباب الأردن
سبق

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على حساب ضيفه شباب الأردن الأردني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمدينة الرياض.

ورفض لاعبو الفريقين استغلال الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، حتى تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عن طريق اللاعب حسن معاذ.

وتُقام مباراة العودة في ضيافة نادي شباب الأردن بالعاصمة عمان، في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى المرحلة المقبلة.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:55 PM

هدف قاتل يمنح الشباب فوزًا صعبًا أمام شباب الأردن

في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
1,951

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على حساب ضيفه شباب الأردن الأردني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمدينة الرياض.

ورفض لاعبو الفريقين استغلال الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، حتى تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عن طريق اللاعب حسن معاذ.

وتُقام مباراة العودة في ضيافة نادي شباب الأردن بالعاصمة عمان، في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى المرحلة المقبلة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,984
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,710
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,165
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,328

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة