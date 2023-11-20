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فيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا تُسيل الأودية وتروي الشعاب

لا تزال تُواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها

هطلت ظهر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة.

ولا تزال الأمطار تُواصل هطولها حتى الآن.

أمطار سبت العلايا هطول الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا تُسيل الأودية وتروي الشعاب
سبق

هطلت ظهر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة.

ولا تزال الأمطار تُواصل هطولها حتى الآن.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
02:06 PM

فيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا تُسيل الأودية وتروي الشعاب

لا تزال تُواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
0
2,343

هطلت ظهر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة.

ولا تزال الأمطار تُواصل هطولها حتى الآن.

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