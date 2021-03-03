عقب الفيديو المتداول.. تكريم الطفلين اللذيْن قاما بتنظيف أحد المواقع بشاطئ الليث

رئيس البلدية: ما قاما به يُعد سلوكًا حضاريًّا راقيًا يعكس الأثر الإيجابي على الجميع

كرّمت بلدية الليث، طفليْن قاما بتنظيف أحد المواقع بشاطئ البحر.

وتفصيلًا، فإشارة للمقطع المتداول المتضمن قيام طفلين بحملة تنظيف لأحد المواقع بشاطئ محافظة الليث؛ استقبل رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي صباح اليوم بمقر البلدية، والد الطفلين المواطن علي المسعودي وأبناءه (أحمد وحسين)، وتم تكريمهما؛ وذلك نظير جهودهما في تنظيف الشاطئ من أجل حماية البيئة.

وقدّم "المالكي" شكره وتقديره لهما، نظير ما قدماه من مساهمة فاعلة في تنظيف الشواطئ التي لاقت استحسان ورضا الجميع.

وقال "المالكي": إن هذا العمل يُعد سلوكًا حضاريًّا راقيًا يعكس الأثر الإيجابي على الجميع؛ رغم صغر سنهما؛ مؤكدا أن الهدف من التكريم هو تقديم رسالة للجميع للمحافظة على الممتلكات العامة.