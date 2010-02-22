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"السعودية للصناعات العسكرية" تستهدف إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار

الرئيس التنفيذي: تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة بحلول عام 2030

قال وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأضاف "أبوخالد"، اليوم الاثنين، في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بأبوظبي: إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول عام 2030.

وقال وفق "رويترز": إن الشركة ستوقّع اتفاقاً مع شركة نمر الإماراتية، التي تصنع المركبات العسكرية؛ من أجل تصنيع هذا النوع من المركبات في السعودية.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبوخالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للصناعات العسكرية" تستهدف إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار
سبق

قال وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأضاف "أبوخالد"، اليوم الاثنين، في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بأبوظبي: إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول عام 2030.

وقال وفق "رويترز": إن الشركة ستوقّع اتفاقاً مع شركة نمر الإماراتية، التي تصنع المركبات العسكرية؛ من أجل تصنيع هذا النوع من المركبات في السعودية.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:17 PM

"السعودية للصناعات العسكرية" تستهدف إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار

الرئيس التنفيذي: تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة بحلول عام 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأضاف "أبوخالد"، اليوم الاثنين، في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بأبوظبي: إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول عام 2030.

وقال وفق "رويترز": إن الشركة ستوقّع اتفاقاً مع شركة نمر الإماراتية، التي تصنع المركبات العسكرية؛ من أجل تصنيع هذا النوع من المركبات في السعودية.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

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