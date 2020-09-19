أدانت الصين اليوم السبت الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد تطبيقي الهاتف المحمول الصينيين "تيك توك" و"وي تشات" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد، بإزالة البرنامج من متاجر التطبيقات الأمريكية. وردًّا على سؤال أحد الصحفيين، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن هذه الخطوة "تضر بشكل خطير بالحقوق القانونية للشركات المعنية وتعطل النظام الطبيعي للسوق". وقال المتحدث إن الولايات المتحدة استهدفت "مطاردة وقمع" الشركات "دون أدلة" وحث واشنطن على "نبذ سلوك التنمر والكف فوراً عن أفعالها"، محذرًا من أن بكين سترد "بالإجراءات اللازمة" لحماية المصالح الصينية بحسب ما نشرت "الألمانية". وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت شركة "تينسينت" المالكة لتطبيق "وي تشات": إنها "قدمت اقتراحًا شاملًا لمعالجة" مخاوف الحكومة الأمريكية، وقالت إنها "ستستمر في مناقشة سبل التوصل إلى حل طويل الأمد مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة". وتقدمت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" بطعن على الحظر الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات.

استياء صيني من الحظر الأمريكي على "تيك توك" و"وي تشات" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-19 أدانت الصين اليوم السبت الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد تطبيقي الهاتف المحمول الصينيين "تيك توك" و"وي تشات" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد، بإزالة البرنامج من متاجر التطبيقات الأمريكية.



وردًّا على سؤال أحد الصحفيين، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن هذه الخطوة "تضر بشكل خطير بالحقوق القانونية للشركات المعنية وتعطل النظام الطبيعي للسوق".



وقال المتحدث إن الولايات المتحدة استهدفت "مطاردة وقمع" الشركات "دون أدلة" وحث واشنطن على "نبذ سلوك التنمر والكف فوراً عن أفعالها"، محذرًا من أن بكين سترد "بالإجراءات اللازمة" لحماية المصالح الصينية بحسب ما نشرت "الألمانية".



وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت شركة "تينسينت" المالكة لتطبيق "وي تشات": إنها "قدمت اقتراحًا شاملًا لمعالجة" مخاوف الحكومة الأمريكية، وقالت إنها "ستستمر في مناقشة سبل التوصل إلى حل طويل الأمد مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة".



وتقدمت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" بطعن على الحظر الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 10:58 AM

استياء صيني من الحظر الأمريكي على "تيك توك" و"وي تشات" قالت: يجب على واشنطن نبذ سلوك التنمر وسنرد "بالإجراءات اللازمة"





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أدانت الصين اليوم السبت الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد تطبيقي الهاتف المحمول الصينيين "تيك توك" و"وي تشات" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد، بإزالة البرنامج من متاجر التطبيقات الأمريكية.



وردًّا على سؤال أحد الصحفيين، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن هذه الخطوة "تضر بشكل خطير بالحقوق القانونية للشركات المعنية وتعطل النظام الطبيعي للسوق".



وقال المتحدث إن الولايات المتحدة استهدفت "مطاردة وقمع" الشركات "دون أدلة" وحث واشنطن على "نبذ سلوك التنمر والكف فوراً عن أفعالها"، محذرًا من أن بكين سترد "بالإجراءات اللازمة" لحماية المصالح الصينية بحسب ما نشرت "الألمانية".



وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت شركة "تينسينت" المالكة لتطبيق "وي تشات": إنها "قدمت اقتراحًا شاملًا لمعالجة" مخاوف الحكومة الأمريكية، وقالت إنها "ستستمر في مناقشة سبل التوصل إلى حل طويل الأمد مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة".



وتقدمت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" بطعن على الحظر الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات.