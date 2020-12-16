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صحة الباحة: أكثر من 22 ألف زيارة منزلية للمرضى في منازلهم

خلال 2020.. استفاد منها 1330 مريضاً من  المسجلين بالبرنامج

نفّذت صحة الباحة 22641 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري2020م، استفاد منها 1330 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة الباحة أنه تم تنفيذ 2003 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة ذاتها، وذلك عبر 14 فرقة طبية تضم 81 كادراً.

يشار إلى أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

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صحة الباحة: أكثر من 22 ألف زيارة منزلية للمرضى في منازلهم
سبق

نفّذت صحة الباحة 22641 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري2020م، استفاد منها 1330 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة الباحة أنه تم تنفيذ 2003 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة ذاتها، وذلك عبر 14 فرقة طبية تضم 81 كادراً.

يشار إلى أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:52 AM

صحة الباحة: أكثر من 22 ألف زيارة منزلية للمرضى في منازلهم

خلال 2020.. استفاد منها 1330 مريضاً من  المسجلين بالبرنامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نفّذت صحة الباحة 22641 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري2020م، استفاد منها 1330 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة الباحة أنه تم تنفيذ 2003 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة ذاتها، وذلك عبر 14 فرقة طبية تضم 81 كادراً.

يشار إلى أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

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