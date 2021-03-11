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ابتزاز الميليشيات وعبث المنظمات.. الإرياني يستعرض ملمحًا من تمويل أنشطة الحوثي

طالب المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة بمراجعة أدائها وعدم الخضوع للإملاءات

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن نموذج للابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها والعبث الذي تمارسه بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتمويل أنشطة الميليشيا التحريضية والتخريبية وما يسمى "المجهود الحربي" بدلاً من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين.

وقال الإرياني إن بعثة الاتحاد الأروربي ومنظمة جي آي زد ⁦‪والتعاون الألماني، مطالبين بتوضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى "المؤسسة اليمنية للإعلام المستقل" التابعة لأحد أعضاء ميليشيا الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل "الزينبيات" الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات.

‏وطالب الإرياني المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة لمراجعة أدائها وعدم الخضوع لإملاءات وابتزاز ميليشيا الحوثي، وتنفيذ أنشطتها وفقًا للمعايير والأهداف المعلنة، وعلى رأسها تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها انقلاب الحوثي، والإسهام في بناء السلام.

ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

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ابتزاز الميليشيات وعبث المنظمات.. الإرياني يستعرض ملمحًا من تمويل أنشطة الحوثي
سبق

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن نموذج للابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها والعبث الذي تمارسه بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتمويل أنشطة الميليشيا التحريضية والتخريبية وما يسمى "المجهود الحربي" بدلاً من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين.

وقال الإرياني إن بعثة الاتحاد الأروربي ومنظمة جي آي زد ⁦‪والتعاون الألماني، مطالبين بتوضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى "المؤسسة اليمنية للإعلام المستقل" التابعة لأحد أعضاء ميليشيا الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل "الزينبيات" الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات.

‏وطالب الإرياني المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة لمراجعة أدائها وعدم الخضوع لإملاءات وابتزاز ميليشيا الحوثي، وتنفيذ أنشطتها وفقًا للمعايير والأهداف المعلنة، وعلى رأسها تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها انقلاب الحوثي، والإسهام في بناء السلام.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
07:21 PM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
09:18 PM

ابتزاز الميليشيات وعبث المنظمات.. الإرياني يستعرض ملمحًا من تمويل أنشطة الحوثي

طالب المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة بمراجعة أدائها وعدم الخضوع للإملاءات

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محمد المواسي - الرياض
0
1,698

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن نموذج للابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها والعبث الذي تمارسه بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتمويل أنشطة الميليشيا التحريضية والتخريبية وما يسمى "المجهود الحربي" بدلاً من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين.

وقال الإرياني إن بعثة الاتحاد الأروربي ومنظمة جي آي زد ⁦‪والتعاون الألماني، مطالبين بتوضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى "المؤسسة اليمنية للإعلام المستقل" التابعة لأحد أعضاء ميليشيا الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل "الزينبيات" الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات.

‏وطالب الإرياني المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة لمراجعة أدائها وعدم الخضوع لإملاءات وابتزاز ميليشيا الحوثي، وتنفيذ أنشطتها وفقًا للمعايير والأهداف المعلنة، وعلى رأسها تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها انقلاب الحوثي، والإسهام في بناء السلام.

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