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"المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز

قال: إذا كان المقصود منها الفتنة فهي حرام

رأى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز حرية اختيار لون العباءة للمرأة دون تحديد لون معين، وذلك شريطة ألا تقصد بها التبرج والفتنة؛ فهذا حرام ولا يجوز.

وأشار إلى أن "كل ألوان العباءة التي تلبسها المرأة جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز، وإذا كانت تقصد بها المرأة الفتنة فهذا حرام".

جاء ذلك في رده اليوم على متصلة على برنامج "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام"، أعربت عن استغرابها من ظهور ألوان مختلفة للعباءة، وصفتها بالغربية والعجيبة، متسائلة: "هل يجب أن يكون لون العباءة أسود أم يجوز غيره من الألوان؟".

وقال "المطلق": "بالنسبة لي أنا عندي كلها جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز. وإذا كانت المرأة تقصد بها الفتنة فهذا حرام". (فيديو)

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"المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز
سبق

رأى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز حرية اختيار لون العباءة للمرأة دون تحديد لون معين، وذلك شريطة ألا تقصد بها التبرج والفتنة؛ فهذا حرام ولا يجوز.

وأشار إلى أن "كل ألوان العباءة التي تلبسها المرأة جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز، وإذا كانت تقصد بها المرأة الفتنة فهذا حرام".

جاء ذلك في رده اليوم على متصلة على برنامج "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام"، أعربت عن استغرابها من ظهور ألوان مختلفة للعباءة، وصفتها بالغربية والعجيبة، متسائلة: "هل يجب أن يكون لون العباءة أسود أم يجوز غيره من الألوان؟".

وقال "المطلق": "بالنسبة لي أنا عندي كلها جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز. وإذا كانت المرأة تقصد بها الفتنة فهذا حرام". (فيديو)

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
11:39 PM

"المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز

قال: إذا كان المقصود منها الفتنة فهي حرام

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
4,717

رأى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز حرية اختيار لون العباءة للمرأة دون تحديد لون معين، وذلك شريطة ألا تقصد بها التبرج والفتنة؛ فهذا حرام ولا يجوز.

وأشار إلى أن "كل ألوان العباءة التي تلبسها المرأة جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز، وإذا كانت تقصد بها المرأة الفتنة فهذا حرام".

جاء ذلك في رده اليوم على متصلة على برنامج "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام"، أعربت عن استغرابها من ظهور ألوان مختلفة للعباءة، وصفتها بالغربية والعجيبة، متسائلة: "هل يجب أن يكون لون العباءة أسود أم يجوز غيره من الألوان؟".

وقال "المطلق": "بالنسبة لي أنا عندي كلها جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز. وإذا كانت المرأة تقصد بها الفتنة فهذا حرام". (فيديو)

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