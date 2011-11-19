"الآسيوي" يرشح تركي العمار لجائزة أفضل لاعب شاب

كشف المرشحين لأفضل لاعب في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة المرشحين من أجل الفوز بالجوائز السنوية 2018، وجاءت السعودية مرشحة في فئة أفضل لاعب شاب لعام 2018، والتي يتنافس عليها السعودي تركي العمار، والكوري الجنوبي جيون سي- جين، والياباني جون نيشيكاوا.

وكشف الاتحاد الآسيوي الذي أشار إلى أن الحفل السنوي سيقام يوم 28 نوفمبر الجاري في العاصمة العمانية مسقط، أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2018؛ حيث يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا كل من: الياباني يوما سوزوكي لاعب نادي كاشيما أنتليرز، ومواطنه وزميله في الفريق كينتو ميساو، إلى جانب القطري عبدالكريم حسن لاعب نادي السد.

ونجح سوزوكي البالغ من العمر 22 عاماً في القيام بدور مهم لقيادة فريق كاشيما إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018؛ حيث سجل هدفين في البطولة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

في المقابل فإن لاعب الوسط ميساو كان له أيضاً دور مهم في فوز كماشيما باللقب القاري؛ خاصة من خلال بناء الهجمات.

ويتنافس على الفوز بالجائزة أيضاً القطري الدولي عبدالكريم حسن، الذي قدّم عروضاً قوية هذا العام، ساهم من خلالها في تأهل نادي السد إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا.