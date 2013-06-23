تنبيه لمستخدمي طريق ينبع- أملج: هدئوا السرعة.. عاصفة ترابية

نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.
وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.
نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.
وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.وزارة النقل المدينة المنورة
نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.
وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.
نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.
وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.