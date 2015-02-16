جاء ذلك تقديرًا لجهود الجمعية الرامية إلى حفظ النعمة من الهدر وإيصال الفائض الصالح منها إلى الأسر المستفيدة.

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود، خطاب شكر لجمعية "خيرات" على برامجها ومبادراتها المتميزة وللقائمين عليها؛ لجهودهم ودورهم الخيري.

أمير منطقة الرياض يوجه خطاب شكر لـ"خيرات" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-16 وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود، خطاب شكر لجمعية "خيرات" على برامجها ومبادراتها المتميزة وللقائمين عليها؛ لجهودهم ودورهم الخيري. جاء ذلك تقديرًا لجهود الجمعية الرامية إلى حفظ النعمة من الهدر وإيصال الفائض الصالح منها إلى الأسر المستفيدة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 06:50 PM

أمير منطقة الرياض يوجه خطاب شكر لـ"خيرات" تقديرًا لجهود الجمعية في حفظ النعمة من الهدر





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وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود، خطاب شكر لجمعية "خيرات" على برامجها ومبادراتها المتميزة وللقائمين عليها؛ لجهودهم ودورهم الخيري.

جاء ذلك تقديرًا لجهود الجمعية الرامية إلى حفظ النعمة من الهدر وإيصال الفائض الصالح منها إلى الأسر المستفيدة.