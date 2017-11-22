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الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد"

تسعى إدارة نادي الاتحاد، إلى إغلاق ملف المفاوضات مع مدافع الفريق الكروي الأول سعود عبد الحميد، وتجديد عقده، وقطع وسائل التواصل الخارجية التي تسعى لكسب خدمات اللاعب.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ، قد خاطبت وكيل اللاعب من أجل التجديد الشهر الماضي ، بعد أن استوفت متطلبات اللاعب.

يُذكر أن "الدولي" سعود عبد الحميد أبدى رغبته في البقاء في البيت الاتحادي، وبالتالي فإن التوقيع بين الطرفين رسميًا بات مسألة وقت فقط .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد"
سبق

تسعى إدارة نادي الاتحاد، إلى إغلاق ملف المفاوضات مع مدافع الفريق الكروي الأول سعود عبد الحميد، وتجديد عقده، وقطع وسائل التواصل الخارجية التي تسعى لكسب خدمات اللاعب.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ، قد خاطبت وكيل اللاعب من أجل التجديد الشهر الماضي ، بعد أن استوفت متطلبات اللاعب.

يُذكر أن "الدولي" سعود عبد الحميد أبدى رغبته في البقاء في البيت الاتحادي، وبالتالي فإن التوقيع بين الطرفين رسميًا بات مسألة وقت فقط .

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
01:16 AM

الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى إدارة نادي الاتحاد، إلى إغلاق ملف المفاوضات مع مدافع الفريق الكروي الأول سعود عبد الحميد، وتجديد عقده، وقطع وسائل التواصل الخارجية التي تسعى لكسب خدمات اللاعب.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ، قد خاطبت وكيل اللاعب من أجل التجديد الشهر الماضي ، بعد أن استوفت متطلبات اللاعب.

يُذكر أن "الدولي" سعود عبد الحميد أبدى رغبته في البقاء في البيت الاتحادي، وبالتالي فإن التوقيع بين الطرفين رسميًا بات مسألة وقت فقط .

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