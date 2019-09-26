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"خيرية خميس مشيط" تُسلّم عددًا من المستفيدين وحدات الإسكان التنموي

سلّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط، فضيلة الشيخ مسعود بن حسين سحنون، وبمشاركة "جمعية" منازل بمنطقة عسير، عددًا من الوحدات السكنية للأسر المسجلة في الجمعية، والتي وفّرتها وزارة الإسكان عبر برنامج الإسكان التنموي.
ويُعَد البرنامج إحدى مبادرات برنامج الإسكان لمستفيدي الجمعيات الخيرية؛ بهدف تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجًا فــي المجتمــع من المساكن، وتمكيـنهم من تملّـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم؛ من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو التشييد والبناء، أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة.
وسادت حالة من السعادة والفرح بين الأسر المستفيدة، بعد تسلّمها مفاتيح الوحدات السكنية المُسلّمة لهم؛ رافعين الشكر للقيادة الرشيدة ولكل من ساهم في هذا العمل.
من جهته أكد الشيخ "سحنون" أن هذه المبادرات ليست بمستغربة على قيادتنا الرشيدة التي دائمًا ما تتلمس احتياجات المواطنين وبخاصة ذوي الحاجات والأسر الفقيرة؛ رافعًا الشكر لهم على هذا الدعم السخي؛ مثمنًا لفرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير وجمعية "منازل" هذه المبادرات المباركة التي خففت كثيرًا من معاناة الأسر الأشد حاجة.

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"خيرية خميس مشيط" تُسلّم عددًا من المستفيدين وحدات الإسكان التنموي
سبق

سلّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط، فضيلة الشيخ مسعود بن حسين سحنون، وبمشاركة "جمعية" منازل بمنطقة عسير، عددًا من الوحدات السكنية للأسر المسجلة في الجمعية، والتي وفّرتها وزارة الإسكان عبر برنامج الإسكان التنموي.
ويُعَد البرنامج إحدى مبادرات برنامج الإسكان لمستفيدي الجمعيات الخيرية؛ بهدف تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجًا فــي المجتمــع من المساكن، وتمكيـنهم من تملّـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم؛ من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو التشييد والبناء، أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة.
وسادت حالة من السعادة والفرح بين الأسر المستفيدة، بعد تسلّمها مفاتيح الوحدات السكنية المُسلّمة لهم؛ رافعين الشكر للقيادة الرشيدة ولكل من ساهم في هذا العمل.
من جهته أكد الشيخ "سحنون" أن هذه المبادرات ليست بمستغربة على قيادتنا الرشيدة التي دائمًا ما تتلمس احتياجات المواطنين وبخاصة ذوي الحاجات والأسر الفقيرة؛ رافعًا الشكر لهم على هذا الدعم السخي؛ مثمنًا لفرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير وجمعية "منازل" هذه المبادرات المباركة التي خففت كثيرًا من معاناة الأسر الأشد حاجة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:58 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
02:13 PM

"خيرية خميس مشيط" تُسلّم عددًا من المستفيدين وحدات الإسكان التنموي

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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سلّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط، فضيلة الشيخ مسعود بن حسين سحنون، وبمشاركة "جمعية" منازل بمنطقة عسير، عددًا من الوحدات السكنية للأسر المسجلة في الجمعية، والتي وفّرتها وزارة الإسكان عبر برنامج الإسكان التنموي.
ويُعَد البرنامج إحدى مبادرات برنامج الإسكان لمستفيدي الجمعيات الخيرية؛ بهدف تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجًا فــي المجتمــع من المساكن، وتمكيـنهم من تملّـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم؛ من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو التشييد والبناء، أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة.
وسادت حالة من السعادة والفرح بين الأسر المستفيدة، بعد تسلّمها مفاتيح الوحدات السكنية المُسلّمة لهم؛ رافعين الشكر للقيادة الرشيدة ولكل من ساهم في هذا العمل.
من جهته أكد الشيخ "سحنون" أن هذه المبادرات ليست بمستغربة على قيادتنا الرشيدة التي دائمًا ما تتلمس احتياجات المواطنين وبخاصة ذوي الحاجات والأسر الفقيرة؛ رافعًا الشكر لهم على هذا الدعم السخي؛ مثمنًا لفرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير وجمعية "منازل" هذه المبادرات المباركة التي خففت كثيرًا من معاناة الأسر الأشد حاجة.

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