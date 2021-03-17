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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
11:02 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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