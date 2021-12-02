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قائمة "المغاربة قعدان" المتأهلة في لون المجاهيم تشمل 15 اسمًا من السعودية والإمارات وقطر والكويت

في اليوم الثاني لمهرجان الإبل

شملت قائمة المفاريد قعدان المتأهلة في لون المجاهيم 15 اسمًا من أربع دول (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت) في اليوم الثاني لانطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة والمقام بالصياهد الجنوبية.

ويرى محلل مزاين الإبل فهد قايل البقمي أن المجاهيم تعد أحد أبرز أنواع الإبل المفضلة في الجزيرة العربية ولها مكانة خاصة عن مُلاكها وعشاقها، وهي تملك لونًا أسود وحجمًا كبيرًا، وتسمى أيضًا بالإبل النجدية، وتمتاز بقدرتها على إنتاج كمية كبيرة من الحليب.

وقال: "العرب كانوا يعولون عليها في الماء وهي ثقافيًا تتصدر المشهد بوبرها وحليبها، وفي المزاين تصدرت بجمهور طاغٍ إلى جانب مشترياتها ما شاء الله تبارك الله".

وتصنف المجاهيم لعدة أنواع بحسب لونها فهنالك الإبل الغوريّة أو الغرابية والتي تمتلك اللون الأسود شديد القتامة، والملحاء ويكون لونها أقلّ سوادًا من الغورية، والصهباء التي تمتلك لونًا أفتح بقليل من الملحاء، لأن وبرها عبارة عن مزيج من الأصهب والأسود، وهنالك الصفراء والتي سميت بذلك لأنها تمتلك وبرًا أصفر اللون، أما الزرقاء فهي التي يكون وبرها نتيجة اختلاط اللون الأسود بالأبيض وتحديدًا في منطقة الرأس كالوجه، إضافة إلى اليدين، وأخيرًا الحمراء والتي يطلق عليها اسم حمراء المجاهيم نتيجة للون وبرها الأحمر.

وعادة لا تستخدم المجاهيم في الركوب أو الحمل إلا عندما يتم نقل المياه من منطقة إلى أخرى أو انتقال القبيلة من منطقة لأخرى، ويطلق عليها أسماء أخرى من أبرزها بنات شيوبان أو بنات جسران ، أو بنات سحيليقان أو بنات معديات وغيرها كثيرًا من الأسماء الأخرى.

وتعيش الإبل في منطقة الجزيرة العربية وتحديدًا عند الدواسر ومنهم بدأت تنتقل إلى بقية القبائل وأبرزها قبيلة قحطان وسبيع، وموجودة بأعداد كبيرة في السعودية عمومًا والإمارات وتقل في بقية الدول الخليجية.

يُذكر أن النسخة الحالية من مهرجان الملك عبدالعزيز شهدت رفع قيمة جوائزها لتصل إلى 250 مليون ريال، وإطلاق أكثر من 70 شوطًا تمت جدولتها على مدار 43 يومًا متواصلة تتضمن منافسات متنوعة في فئات المهرجان "المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائمة "المغاربة قعدان" المتأهلة في لون المجاهيم تشمل 15 اسمًا من السعودية والإمارات وقطر والكويت
سبق

شملت قائمة المفاريد قعدان المتأهلة في لون المجاهيم 15 اسمًا من أربع دول (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت) في اليوم الثاني لانطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة والمقام بالصياهد الجنوبية.

ويرى محلل مزاين الإبل فهد قايل البقمي أن المجاهيم تعد أحد أبرز أنواع الإبل المفضلة في الجزيرة العربية ولها مكانة خاصة عن مُلاكها وعشاقها، وهي تملك لونًا أسود وحجمًا كبيرًا، وتسمى أيضًا بالإبل النجدية، وتمتاز بقدرتها على إنتاج كمية كبيرة من الحليب.

وقال: "العرب كانوا يعولون عليها في الماء وهي ثقافيًا تتصدر المشهد بوبرها وحليبها، وفي المزاين تصدرت بجمهور طاغٍ إلى جانب مشترياتها ما شاء الله تبارك الله".

وتصنف المجاهيم لعدة أنواع بحسب لونها فهنالك الإبل الغوريّة أو الغرابية والتي تمتلك اللون الأسود شديد القتامة، والملحاء ويكون لونها أقلّ سوادًا من الغورية، والصهباء التي تمتلك لونًا أفتح بقليل من الملحاء، لأن وبرها عبارة عن مزيج من الأصهب والأسود، وهنالك الصفراء والتي سميت بذلك لأنها تمتلك وبرًا أصفر اللون، أما الزرقاء فهي التي يكون وبرها نتيجة اختلاط اللون الأسود بالأبيض وتحديدًا في منطقة الرأس كالوجه، إضافة إلى اليدين، وأخيرًا الحمراء والتي يطلق عليها اسم حمراء المجاهيم نتيجة للون وبرها الأحمر.

وعادة لا تستخدم المجاهيم في الركوب أو الحمل إلا عندما يتم نقل المياه من منطقة إلى أخرى أو انتقال القبيلة من منطقة لأخرى، ويطلق عليها أسماء أخرى من أبرزها بنات شيوبان أو بنات جسران ، أو بنات سحيليقان أو بنات معديات وغيرها كثيرًا من الأسماء الأخرى.

وتعيش الإبل في منطقة الجزيرة العربية وتحديدًا عند الدواسر ومنهم بدأت تنتقل إلى بقية القبائل وأبرزها قبيلة قحطان وسبيع، وموجودة بأعداد كبيرة في السعودية عمومًا والإمارات وتقل في بقية الدول الخليجية.

يُذكر أن النسخة الحالية من مهرجان الملك عبدالعزيز شهدت رفع قيمة جوائزها لتصل إلى 250 مليون ريال، وإطلاق أكثر من 70 شوطًا تمت جدولتها على مدار 43 يومًا متواصلة تتضمن منافسات متنوعة في فئات المهرجان "المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
11:15 PM

قائمة "المغاربة قعدان" المتأهلة في لون المجاهيم تشمل 15 اسمًا من السعودية والإمارات وقطر والكويت

في اليوم الثاني لمهرجان الإبل

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نافل السبيعي - رماح
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شملت قائمة المفاريد قعدان المتأهلة في لون المجاهيم 15 اسمًا من أربع دول (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت) في اليوم الثاني لانطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة والمقام بالصياهد الجنوبية.

ويرى محلل مزاين الإبل فهد قايل البقمي أن المجاهيم تعد أحد أبرز أنواع الإبل المفضلة في الجزيرة العربية ولها مكانة خاصة عن مُلاكها وعشاقها، وهي تملك لونًا أسود وحجمًا كبيرًا، وتسمى أيضًا بالإبل النجدية، وتمتاز بقدرتها على إنتاج كمية كبيرة من الحليب.

وقال: "العرب كانوا يعولون عليها في الماء وهي ثقافيًا تتصدر المشهد بوبرها وحليبها، وفي المزاين تصدرت بجمهور طاغٍ إلى جانب مشترياتها ما شاء الله تبارك الله".

وتصنف المجاهيم لعدة أنواع بحسب لونها فهنالك الإبل الغوريّة أو الغرابية والتي تمتلك اللون الأسود شديد القتامة، والملحاء ويكون لونها أقلّ سوادًا من الغورية، والصهباء التي تمتلك لونًا أفتح بقليل من الملحاء، لأن وبرها عبارة عن مزيج من الأصهب والأسود، وهنالك الصفراء والتي سميت بذلك لأنها تمتلك وبرًا أصفر اللون، أما الزرقاء فهي التي يكون وبرها نتيجة اختلاط اللون الأسود بالأبيض وتحديدًا في منطقة الرأس كالوجه، إضافة إلى اليدين، وأخيرًا الحمراء والتي يطلق عليها اسم حمراء المجاهيم نتيجة للون وبرها الأحمر.

وعادة لا تستخدم المجاهيم في الركوب أو الحمل إلا عندما يتم نقل المياه من منطقة إلى أخرى أو انتقال القبيلة من منطقة لأخرى، ويطلق عليها أسماء أخرى من أبرزها بنات شيوبان أو بنات جسران ، أو بنات سحيليقان أو بنات معديات وغيرها كثيرًا من الأسماء الأخرى.

وتعيش الإبل في منطقة الجزيرة العربية وتحديدًا عند الدواسر ومنهم بدأت تنتقل إلى بقية القبائل وأبرزها قبيلة قحطان وسبيع، وموجودة بأعداد كبيرة في السعودية عمومًا والإمارات وتقل في بقية الدول الخليجية.

يُذكر أن النسخة الحالية من مهرجان الملك عبدالعزيز شهدت رفع قيمة جوائزها لتصل إلى 250 مليون ريال، وإطلاق أكثر من 70 شوطًا تمت جدولتها على مدار 43 يومًا متواصلة تتضمن منافسات متنوعة في فئات المهرجان "المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج".

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