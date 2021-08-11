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"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية طاجيكستان

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية طاجيكستان
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
03:32 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:06 AM

"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية طاجيكستان

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
372

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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