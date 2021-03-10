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"أبونيان" وكيلاً للداخلية لشؤون المناطق

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف خالد بن فهد أبونيان، وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المناطق.

فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكدًا أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

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"أبونيان" وكيلاً للداخلية لشؤون المناطق
سبق

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف خالد بن فهد أبونيان، وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المناطق.

فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكدًا أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
12:26 AM

"أبونيان" وكيلاً للداخلية لشؤون المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف خالد بن فهد أبونيان، وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المناطق.

فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكدًا أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

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