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"صحة الطائف" تقدم خدماتها الوقائية لمكافحة التدخين في 6 أحياء

من خلال عيادة متنقّلة تقدم خدماتها بالمجان في أماكن تواجدهم

نفّذ برنامج مكافحة التدخين التابع لصحة الطائف بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية وبرنامج طب الأسرة، الحملة الوقائية والعلاجية عبر العيادة المتنقلة التي تقدم خدماتها بالمجان في أماكن تواجدهم.

يأتي ذلك بأحدث الطرق العلاجية المعتمدة في مجال معالجة المدخنين؛ حيث تم استهداف ستة أحياء هي: شرق نخب والشمالية والبخارية والعقيق والشطبة وحي بن سويلم.

وأوضح الناطق الإعلامي بـصحة الطائف سراج الحميدان أن العيادة مزوّدة بأجهزة قياس العلامات الحيوية "الطول، والوزن، وقياس غاز أول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى جهازي "حاسوب محمول" مزوّدين بإنترنت عالي السرعة، من أجل تسجيل بيانات المدخّن ببرنامج علاجي إلكتروني.

وبيّن الحميدان أن برنامج مكافحة التدخين بالطائف سجّل خلال العام الحالي 3472 مدخّناً جديداً، فيما وصل عدد المقلعين عن التدخين 900 شخص، فيما بلغ عدد السيدات منهم 129.

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"صحة الطائف" تقدم خدماتها الوقائية لمكافحة التدخين في 6 أحياء
سبق

نفّذ برنامج مكافحة التدخين التابع لصحة الطائف بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية وبرنامج طب الأسرة، الحملة الوقائية والعلاجية عبر العيادة المتنقلة التي تقدم خدماتها بالمجان في أماكن تواجدهم.

يأتي ذلك بأحدث الطرق العلاجية المعتمدة في مجال معالجة المدخنين؛ حيث تم استهداف ستة أحياء هي: شرق نخب والشمالية والبخارية والعقيق والشطبة وحي بن سويلم.

وأوضح الناطق الإعلامي بـصحة الطائف سراج الحميدان أن العيادة مزوّدة بأجهزة قياس العلامات الحيوية "الطول، والوزن، وقياس غاز أول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى جهازي "حاسوب محمول" مزوّدين بإنترنت عالي السرعة، من أجل تسجيل بيانات المدخّن ببرنامج علاجي إلكتروني.

وبيّن الحميدان أن برنامج مكافحة التدخين بالطائف سجّل خلال العام الحالي 3472 مدخّناً جديداً، فيما وصل عدد المقلعين عن التدخين 900 شخص، فيما بلغ عدد السيدات منهم 129.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
06:22 PM

"صحة الطائف" تقدم خدماتها الوقائية لمكافحة التدخين في 6 أحياء

من خلال عيادة متنقّلة تقدم خدماتها بالمجان في أماكن تواجدهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفّذ برنامج مكافحة التدخين التابع لصحة الطائف بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية وبرنامج طب الأسرة، الحملة الوقائية والعلاجية عبر العيادة المتنقلة التي تقدم خدماتها بالمجان في أماكن تواجدهم.

يأتي ذلك بأحدث الطرق العلاجية المعتمدة في مجال معالجة المدخنين؛ حيث تم استهداف ستة أحياء هي: شرق نخب والشمالية والبخارية والعقيق والشطبة وحي بن سويلم.

وأوضح الناطق الإعلامي بـصحة الطائف سراج الحميدان أن العيادة مزوّدة بأجهزة قياس العلامات الحيوية "الطول، والوزن، وقياس غاز أول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى جهازي "حاسوب محمول" مزوّدين بإنترنت عالي السرعة، من أجل تسجيل بيانات المدخّن ببرنامج علاجي إلكتروني.

وبيّن الحميدان أن برنامج مكافحة التدخين بالطائف سجّل خلال العام الحالي 3472 مدخّناً جديداً، فيما وصل عدد المقلعين عن التدخين 900 شخص، فيما بلغ عدد السيدات منهم 129.

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