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"بنشرقي" ينسى أحزانه مع "الهلال" عبر حفل أزياء في "مراكش"

يبدو أن مهاجم الهلال الحالي، المغربي أشرف بنشرقي قد حاول الهروب من وضعيته الحالية مع الهلال وموقفه الغامض سواء بالبقاء في النادي أو الرحيل عنه في الفترة القادمة وذلك عبر حضوره أحد عروض الأزياء في مدينة مراكش المغربية.

واستغل اللاعب المغربي فترة الإجازة بالحضور لهذا الحفل والتقاط الصور مع المعجبين من الجماهير المغربية حيث اهتمت الصحف المغربية بوجود اللاعب إذ اختارت صحيفة "le360" صورة اللاعب مع صاحبة الحفل بأنها صورة اليوم.

وكان بنشرقي قد انتقل لصفوف الهلال من الوداد المغربي في صفقة هي الأغلى في الشارع المغربي إذ تكلفت ما يفوق الـ 5 ملايين دولار بيد أن اللاعب لم يقدم ما يرضي طموحات الهلاليين وبات موقفه من الاستمرار مع الزعيم يكتنفه الكثير من الغموض.

وكان سامي الجابر رئيس الهلال قد أعلن عن بقاء كلٍ من إدواردو وبنشرقي والحارس علي الحبسي والتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب آخرين بدلاً من ميليسي وسيروتي وريفاس وبنشرقي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بنشرقي" ينسى أحزانه مع "الهلال" عبر حفل أزياء في "مراكش"
سبق

يبدو أن مهاجم الهلال الحالي، المغربي أشرف بنشرقي قد حاول الهروب من وضعيته الحالية مع الهلال وموقفه الغامض سواء بالبقاء في النادي أو الرحيل عنه في الفترة القادمة وذلك عبر حضوره أحد عروض الأزياء في مدينة مراكش المغربية.

واستغل اللاعب المغربي فترة الإجازة بالحضور لهذا الحفل والتقاط الصور مع المعجبين من الجماهير المغربية حيث اهتمت الصحف المغربية بوجود اللاعب إذ اختارت صحيفة "le360" صورة اللاعب مع صاحبة الحفل بأنها صورة اليوم.

وكان بنشرقي قد انتقل لصفوف الهلال من الوداد المغربي في صفقة هي الأغلى في الشارع المغربي إذ تكلفت ما يفوق الـ 5 ملايين دولار بيد أن اللاعب لم يقدم ما يرضي طموحات الهلاليين وبات موقفه من الاستمرار مع الزعيم يكتنفه الكثير من الغموض.

وكان سامي الجابر رئيس الهلال قد أعلن عن بقاء كلٍ من إدواردو وبنشرقي والحارس علي الحبسي والتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب آخرين بدلاً من ميليسي وسيروتي وريفاس وبنشرقي.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:22 PM

"بنشرقي" ينسى أحزانه مع "الهلال" عبر حفل أزياء في "مراكش"

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محمد السيّد - الرياض
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1,071

يبدو أن مهاجم الهلال الحالي، المغربي أشرف بنشرقي قد حاول الهروب من وضعيته الحالية مع الهلال وموقفه الغامض سواء بالبقاء في النادي أو الرحيل عنه في الفترة القادمة وذلك عبر حضوره أحد عروض الأزياء في مدينة مراكش المغربية.

واستغل اللاعب المغربي فترة الإجازة بالحضور لهذا الحفل والتقاط الصور مع المعجبين من الجماهير المغربية حيث اهتمت الصحف المغربية بوجود اللاعب إذ اختارت صحيفة "le360" صورة اللاعب مع صاحبة الحفل بأنها صورة اليوم.

وكان بنشرقي قد انتقل لصفوف الهلال من الوداد المغربي في صفقة هي الأغلى في الشارع المغربي إذ تكلفت ما يفوق الـ 5 ملايين دولار بيد أن اللاعب لم يقدم ما يرضي طموحات الهلاليين وبات موقفه من الاستمرار مع الزعيم يكتنفه الكثير من الغموض.

وكان سامي الجابر رئيس الهلال قد أعلن عن بقاء كلٍ من إدواردو وبنشرقي والحارس علي الحبسي والتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب آخرين بدلاً من ميليسي وسيروتي وريفاس وبنشرقي.

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