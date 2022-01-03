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سفير طاجيكستان لـ"سبق": لا يُعقل أن يزورنا ألف سعودي بالعام.. بلادنا مذهلة

قال: يمكن لأي مواطن بالمملكة أن يسافر إليها دون تأشيرة سابقة

اعتمدت حكومة طاجيكستان القرار الصادر بإعفاء مواطني 52 دولة ومنها المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول بدءًا من الشهر الجاري، وذلك ضمن قرار رسمي صدر في 26 أكتوبر 2021م.

وأكد سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي لـ"سبق" أن أعداد المواطنين السعوديين قبل القرار كانت متواضعة للغاية، ولا تتجاوز ألف سعودي في العام الواحد، وهذا لا يمكن الاستمرار فيه، ونتوقع أن يزداد الرقم إلى 5 آلاف، ويمكن أن يقارب 10 آلاف سعودي، فبلادنا بها كل المقومات السياحية التي يتطلع إليها السائح السعودي، وخاصةً العلاج الطبيعي والسياحة الاستشفائية والطبيعية بين الجبال والوديان والبحيرات وغيرها.

وأكد السفير أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة سابقة سواء إلكترونية أو ورقية أو عند الوصول إلى المطار، ويحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يومًا، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها، فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المعنية.

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سفير طاجيكستان لـ"سبق": لا يُعقل أن يزورنا ألف سعودي بالعام.. بلادنا مذهلة
سبق

اعتمدت حكومة طاجيكستان القرار الصادر بإعفاء مواطني 52 دولة ومنها المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول بدءًا من الشهر الجاري، وذلك ضمن قرار رسمي صدر في 26 أكتوبر 2021م.

وأكد سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي لـ"سبق" أن أعداد المواطنين السعوديين قبل القرار كانت متواضعة للغاية، ولا تتجاوز ألف سعودي في العام الواحد، وهذا لا يمكن الاستمرار فيه، ونتوقع أن يزداد الرقم إلى 5 آلاف، ويمكن أن يقارب 10 آلاف سعودي، فبلادنا بها كل المقومات السياحية التي يتطلع إليها السائح السعودي، وخاصةً العلاج الطبيعي والسياحة الاستشفائية والطبيعية بين الجبال والوديان والبحيرات وغيرها.

وأكد السفير أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة سابقة سواء إلكترونية أو ورقية أو عند الوصول إلى المطار، ويحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يومًا، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها، فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المعنية.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
06:51 PM

سفير طاجيكستان لـ"سبق": لا يُعقل أن يزورنا ألف سعودي بالعام.. بلادنا مذهلة

قال: يمكن لأي مواطن بالمملكة أن يسافر إليها دون تأشيرة سابقة

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خالد خليل - الرياض
5
3,467

اعتمدت حكومة طاجيكستان القرار الصادر بإعفاء مواطني 52 دولة ومنها المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول بدءًا من الشهر الجاري، وذلك ضمن قرار رسمي صدر في 26 أكتوبر 2021م.

وأكد سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي لـ"سبق" أن أعداد المواطنين السعوديين قبل القرار كانت متواضعة للغاية، ولا تتجاوز ألف سعودي في العام الواحد، وهذا لا يمكن الاستمرار فيه، ونتوقع أن يزداد الرقم إلى 5 آلاف، ويمكن أن يقارب 10 آلاف سعودي، فبلادنا بها كل المقومات السياحية التي يتطلع إليها السائح السعودي، وخاصةً العلاج الطبيعي والسياحة الاستشفائية والطبيعية بين الجبال والوديان والبحيرات وغيرها.

وأكد السفير أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة سابقة سواء إلكترونية أو ورقية أو عند الوصول إلى المطار، ويحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يومًا، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها، فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المعنية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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13,187
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