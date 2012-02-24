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"بايرن" يضع قدمًا في دور الثمانية للأبطال.. ومقصية جيرو تقرِّب "تشيلسي" من التأهل

وضع بايرن ميونيخ الألماني قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه لاتسيو الإيطالي (4-1) الثلاثاء في اللقاء الذي استضافه ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية في ذهاب ثُمن نهائي البطولة القارية.

وسجّل للعملاق البافاري كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9)، والإنجليزي جمال موسيالا(24)، ولوروي ساني (42)، وفرانسيسكو أتشيربي (47 خطأ في مرمى فريقه)، في حين وقَّع الأرجنتيني خواكين كوريا (49) على هدف لاتسيو الوحيد.

ويتواجه الفريقان من جديد في مباراة العودة يوم 17 مارس المقبل على أرضية ملعب "أليانز أرينا".

واقترب فريق تشيلسي الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أرينا ناسيونالا" بالعاصمة الرومانية بوخاريست، الذي تم نقله من معقل الروخيبلانكوس بسبب فيروس كورونا.

ويدين البلوز بالفضل إلى المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ70.

ومن المقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 17 مارس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"بايرن" يضع قدمًا في دور الثمانية للأبطال.. ومقصية جيرو تقرِّب "تشيلسي" من التأهل
سبق

وضع بايرن ميونيخ الألماني قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه لاتسيو الإيطالي (4-1) الثلاثاء في اللقاء الذي استضافه ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية في ذهاب ثُمن نهائي البطولة القارية.

وسجّل للعملاق البافاري كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9)، والإنجليزي جمال موسيالا(24)، ولوروي ساني (42)، وفرانسيسكو أتشيربي (47 خطأ في مرمى فريقه)، في حين وقَّع الأرجنتيني خواكين كوريا (49) على هدف لاتسيو الوحيد.

ويتواجه الفريقان من جديد في مباراة العودة يوم 17 مارس المقبل على أرضية ملعب "أليانز أرينا".

واقترب فريق تشيلسي الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أرينا ناسيونالا" بالعاصمة الرومانية بوخاريست، الذي تم نقله من معقل الروخيبلانكوس بسبب فيروس كورونا.

ويدين البلوز بالفضل إلى المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ70.

ومن المقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 17 مارس المقبل.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
01:23 AM

"بايرن" يضع قدمًا في دور الثمانية للأبطال.. ومقصية جيرو تقرِّب "تشيلسي" من التأهل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضع بايرن ميونيخ الألماني قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه لاتسيو الإيطالي (4-1) الثلاثاء في اللقاء الذي استضافه ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية في ذهاب ثُمن نهائي البطولة القارية.

وسجّل للعملاق البافاري كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9)، والإنجليزي جمال موسيالا(24)، ولوروي ساني (42)، وفرانسيسكو أتشيربي (47 خطأ في مرمى فريقه)، في حين وقَّع الأرجنتيني خواكين كوريا (49) على هدف لاتسيو الوحيد.

ويتواجه الفريقان من جديد في مباراة العودة يوم 17 مارس المقبل على أرضية ملعب "أليانز أرينا".

واقترب فريق تشيلسي الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أرينا ناسيونالا" بالعاصمة الرومانية بوخاريست، الذي تم نقله من معقل الروخيبلانكوس بسبب فيروس كورونا.

ويدين البلوز بالفضل إلى المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ70.

ومن المقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 17 مارس المقبل.

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