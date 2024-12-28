"أمانة مكة": التشققات أسفل جسر المعيصم مسؤولية إحدى شركات المقاولات

تفاعلًا مع "سبق".. و"الشريف": يجري استكمال الإجراءات القانونية تجاه المشروع

أكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف، أن التشققات بالطرق الفرعية أسفل جسر المعيصم بالعاصمة المقدسة ناتجة عن مشروع إحدى شركات المقاولات؛ لافتًا إلى أنه تم صدور حكم من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بإلغاء سحب الأعمال من المقاول.

وأضاف "الشريف" تفاعلًا مع خبر "سبق" بعنوان "شاهد تشققات وحُفَر بطرق فرعية أسفل جسر المعيصم"، أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في المحكمة العليا تجاه المشروع.