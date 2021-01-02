وبيّن القائمين على الرالي، أن هذه السُترات تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة، ويُمكنها حماية الدرّاجين من مجموعة واسعة من الإصابات، مثل إصابات الكتفين والصدر.

ضمن إطار السعي المُستمر للقائمين على رالي داكار لتحسين عوامل السلامة، فقد قرروا جعل سُترات الوسائد الهوائية إلزامية لجميع الدرّاجين في فئتَي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كواد" اعتباراً من 2021.

رالي داكار.. سترات الوسائد الهوائية إلزامية في نُسخة 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-02 ضمن إطار السعي المُستمر للقائمين على رالي داكار لتحسين عوامل السلامة، فقد قرروا جعل سُترات الوسائد الهوائية إلزامية لجميع الدرّاجين في فئتَي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كواد" اعتباراً من 2021. وبيّن القائمين على الرالي، أن هذه السُترات تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة، ويُمكنها حماية الدرّاجين من مجموعة واسعة من الإصابات، مثل إصابات الكتفين والصدر.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 01:24 PM

اخر تعديل 02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 01:52 PM

رالي داكار.. سترات الوسائد الهوائية إلزامية في نُسخة 2021 تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة





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ضمن إطار السعي المُستمر للقائمين على رالي داكار لتحسين عوامل السلامة، فقد قرروا جعل سُترات الوسائد الهوائية إلزامية لجميع الدرّاجين في فئتَي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كواد" اعتباراً من 2021.

وبيّن القائمين على الرالي، أن هذه السُترات تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة، ويُمكنها حماية الدرّاجين من مجموعة واسعة من الإصابات، مثل إصابات الكتفين والصدر.