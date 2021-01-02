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رالي داكار.. سترات الوسائد الهوائية إلزامية في نُسخة 2021

تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة

ضمن إطار السعي المُستمر للقائمين على رالي داكار لتحسين عوامل السلامة، فقد قرروا جعل سُترات الوسائد الهوائية إلزامية لجميع الدرّاجين في فئتَي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كواد" اعتباراً من 2021.

وبيّن القائمين على الرالي، أن هذه السُترات تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة، ويُمكنها حماية الدرّاجين من مجموعة واسعة من الإصابات، مثل إصابات الكتفين والصدر.

رالي داكار2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رالي داكار.. سترات الوسائد الهوائية إلزامية في نُسخة 2021
سبق

ضمن إطار السعي المُستمر للقائمين على رالي داكار لتحسين عوامل السلامة، فقد قرروا جعل سُترات الوسائد الهوائية إلزامية لجميع الدرّاجين في فئتَي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كواد" اعتباراً من 2021.

وبيّن القائمين على الرالي، أن هذه السُترات تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة، ويُمكنها حماية الدرّاجين من مجموعة واسعة من الإصابات، مثل إصابات الكتفين والصدر.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
01:24 PM
اخر تعديل
02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
01:52 PM

رالي داكار.. سترات الوسائد الهوائية إلزامية في نُسخة 2021

تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن إطار السعي المُستمر للقائمين على رالي داكار لتحسين عوامل السلامة، فقد قرروا جعل سُترات الوسائد الهوائية إلزامية لجميع الدرّاجين في فئتَي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كواد" اعتباراً من 2021.

وبيّن القائمين على الرالي، أن هذه السُترات تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة، ويُمكنها حماية الدرّاجين من مجموعة واسعة من الإصابات، مثل إصابات الكتفين والصدر.

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