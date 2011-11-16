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"طرابزوني" يستعرض تجارب المطارات في إدارة الأزمات

خلال مشاركته في معرض دبي للطيران 2021

شارك المهندس ريان بن وضاح طرابزوني الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، متحدثًا رئيسًا في الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم، على هامش معرض دبي للطيران 2021، بعنوان "الاضطراب وإدارة الأزمات في صناعة الطيران".

واستعرض طرابزوني خلال حديثه في الجلسة التي شارك فيها عددٌ من المتحدثين والمتخصصين والعاملين في صناعة النقل الجوي، الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها.

وقال: عملنا داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع جميع الجهات الحكومية والتشغيلية ذات العلاقة للتعامل مع جائحة كورونا، ونجحنا في تجاوز الأزمة ولله الحمد.

وشدد المهندس طرابزوني على أهمية العمل كفريق واحد لجميع الجهات العاملة بالمطار ما يُسهم بشكل فاعل في مواجهة التحديات المستقبلية.

ودعا طرابزوني، إلى أهمية الاستثمار في التقنية للمساعدة في تنظيم عمليات المطارات والتي ستُسهم بشكل كبير في التعامل مع تحديات المستقبل، إلى جانب الاستثمار في الأفراد وتنمية المهارات اللازمة لمواكبة التغيرات والاحتياجات المستقبلية.

يُشار إلى شركة مطارات جدة تشارك في معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يُقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

وتستعرض الشركة في جناحها أهم الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في المطار، وأبرز خططها المستقبلية المتماشية مع استراتيجية قطاع الطيران المدني في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طرابزوني" يستعرض تجارب المطارات في إدارة الأزمات
سبق

شارك المهندس ريان بن وضاح طرابزوني الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، متحدثًا رئيسًا في الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم، على هامش معرض دبي للطيران 2021، بعنوان "الاضطراب وإدارة الأزمات في صناعة الطيران".

واستعرض طرابزوني خلال حديثه في الجلسة التي شارك فيها عددٌ من المتحدثين والمتخصصين والعاملين في صناعة النقل الجوي، الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها.

وقال: عملنا داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع جميع الجهات الحكومية والتشغيلية ذات العلاقة للتعامل مع جائحة كورونا، ونجحنا في تجاوز الأزمة ولله الحمد.

وشدد المهندس طرابزوني على أهمية العمل كفريق واحد لجميع الجهات العاملة بالمطار ما يُسهم بشكل فاعل في مواجهة التحديات المستقبلية.

ودعا طرابزوني، إلى أهمية الاستثمار في التقنية للمساعدة في تنظيم عمليات المطارات والتي ستُسهم بشكل كبير في التعامل مع تحديات المستقبل، إلى جانب الاستثمار في الأفراد وتنمية المهارات اللازمة لمواكبة التغيرات والاحتياجات المستقبلية.

يُشار إلى شركة مطارات جدة تشارك في معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يُقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

وتستعرض الشركة في جناحها أهم الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في المطار، وأبرز خططها المستقبلية المتماشية مع استراتيجية قطاع الطيران المدني في المملكة.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
09:40 PM

"طرابزوني" يستعرض تجارب المطارات في إدارة الأزمات

خلال مشاركته في معرض دبي للطيران 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شارك المهندس ريان بن وضاح طرابزوني الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، متحدثًا رئيسًا في الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم، على هامش معرض دبي للطيران 2021، بعنوان "الاضطراب وإدارة الأزمات في صناعة الطيران".

واستعرض طرابزوني خلال حديثه في الجلسة التي شارك فيها عددٌ من المتحدثين والمتخصصين والعاملين في صناعة النقل الجوي، الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها.

وقال: عملنا داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع جميع الجهات الحكومية والتشغيلية ذات العلاقة للتعامل مع جائحة كورونا، ونجحنا في تجاوز الأزمة ولله الحمد.

وشدد المهندس طرابزوني على أهمية العمل كفريق واحد لجميع الجهات العاملة بالمطار ما يُسهم بشكل فاعل في مواجهة التحديات المستقبلية.

ودعا طرابزوني، إلى أهمية الاستثمار في التقنية للمساعدة في تنظيم عمليات المطارات والتي ستُسهم بشكل كبير في التعامل مع تحديات المستقبل، إلى جانب الاستثمار في الأفراد وتنمية المهارات اللازمة لمواكبة التغيرات والاحتياجات المستقبلية.

يُشار إلى شركة مطارات جدة تشارك في معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يُقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

وتستعرض الشركة في جناحها أهم الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في المطار، وأبرز خططها المستقبلية المتماشية مع استراتيجية قطاع الطيران المدني في المملكة.

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