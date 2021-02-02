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جازان وتبوك أقل المناطق في عدد حالات كورونا اليومية.. والرياض تعتلي القائمة بـ131

بحسب التقرير اليومي لمستجدات الفيروس بالمملكة

سجّلت المملكة العربية السعودية اليوم 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 271 حالة تماثلت للشفاء وأربع حالات وفاة؛ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا الجديد، سجلت منطقة الرياض 131 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بـ61 حالة، ثم مكة المكرمة بـ38 حالة.

فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 16 حالة، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 10 حالات ومنطقة الجوف 9 حالات، ثم عسير بـ8 حالات.

وشهدت كل من منطقة القصيم ونجران 7 إصابات جديدة لكل منهما، بينما سجلت منطقة حائل 4 حالات.

وكانتا منطقتا تبوك وجازان الأقل بين مناطق المملكة في تسجيل الحالات، حيث سجلتا 3 إصابات بالفيروس لكل منهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان وتبوك أقل المناطق في عدد حالات كورونا اليومية.. والرياض تعتلي القائمة بـ131
سبق

سجّلت المملكة العربية السعودية اليوم 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 271 حالة تماثلت للشفاء وأربع حالات وفاة؛ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا الجديد، سجلت منطقة الرياض 131 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بـ61 حالة، ثم مكة المكرمة بـ38 حالة.

فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 16 حالة، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 10 حالات ومنطقة الجوف 9 حالات، ثم عسير بـ8 حالات.

وشهدت كل من منطقة القصيم ونجران 7 إصابات جديدة لكل منهما، بينما سجلت منطقة حائل 4 حالات.

وكانتا منطقتا تبوك وجازان الأقل بين مناطق المملكة في تسجيل الحالات، حيث سجلتا 3 إصابات بالفيروس لكل منهما.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
04:13 PM

جازان وتبوك أقل المناطق في عدد حالات كورونا اليومية.. والرياض تعتلي القائمة بـ131

بحسب التقرير اليومي لمستجدات الفيروس بالمملكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,113

سجّلت المملكة العربية السعودية اليوم 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 271 حالة تماثلت للشفاء وأربع حالات وفاة؛ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا الجديد، سجلت منطقة الرياض 131 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بـ61 حالة، ثم مكة المكرمة بـ38 حالة.

فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 16 حالة، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 10 حالات ومنطقة الجوف 9 حالات، ثم عسير بـ8 حالات.

وشهدت كل من منطقة القصيم ونجران 7 إصابات جديدة لكل منهما، بينما سجلت منطقة حائل 4 حالات.

وكانتا منطقتا تبوك وجازان الأقل بين مناطق المملكة في تسجيل الحالات، حيث سجلتا 3 إصابات بالفيروس لكل منهما.

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