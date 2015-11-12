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خادم الحرمين يوجِّه بمنح الشمري وسام الملك عبدالعزيز لتبرُّعه بكليته

العملية أُجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح المواطن "نداء بن غربي سويلم الشمري" من سكان محافظة رفحاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.


واستحق المواطن أن يتقلد الوسام نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه "فيصل" الذي كان يعاني فشلاً كلويًّا.

وقد أُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت بالنجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوجِّه بمنح الشمري وسام الملك عبدالعزيز لتبرُّعه بكليته
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح المواطن "نداء بن غربي سويلم الشمري" من سكان محافظة رفحاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.


واستحق المواطن أن يتقلد الوسام نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه "فيصل" الذي كان يعاني فشلاً كلويًّا.

وقد أُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت بالنجاح.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
12:30 AM

خادم الحرمين يوجِّه بمنح الشمري وسام الملك عبدالعزيز لتبرُّعه بكليته

العملية أُجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح

A A A
عويد التومي - رفحاء
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2,884

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح المواطن "نداء بن غربي سويلم الشمري" من سكان محافظة رفحاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.


واستحق المواطن أن يتقلد الوسام نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه "فيصل" الذي كان يعاني فشلاً كلويًّا.

وقد أُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت بالنجاح.

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